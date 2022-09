Delfine Persoon bokst opnieuw titelgevecht in Dubai

Delfine Persoon bokst op 13 november nog maar eens een titelgevecht in Dubai. “Voor de Europese en wereldtitel in het super vederwicht tegen de Tunesische Ikram Kerwat die in Duitsland woont”, zegt haar coach Filiep Tampere.

Delfine had zo graag haar carrière afgesloten met een grote kamp. En die komt er nu toch nog aan. Zondag 13 november staat ze in Dubai in de ring met Ikram Kerwat (38) die 14 profkampen deed waarvan ze er 5 won met ko en 3 verloor.

“We wisten al een tijdje dat de kamp er zat aan te komen, maar pas zaterdag kregen Delfine en ik het getekende contract binnen. We hebben nu nog anderhalve maand om ons op die kamp voor te bereiden.”

