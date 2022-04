Delfine Persoon bokst op 14 mei in Dubai: “Een mooie afsluiter”

Uit buitenkans voor Delfine Persoon: op zaterdag 14 mei mag ze afzakken naar Dubai voor het WBC Silver om te boksen tegen Elhem Mekhaled, als op de undercard van wereldlegende Floyd Mayweather. “Na het hele gedoe met Katie Taylor werd ik overal opzij geschoven. Ik moest dus niet lang twijfelen toen ze mij deze kans aanboden”, aldus Delfine.

De lichtgewicht bokster uit Gits gaat met plezier de uitdaging aan. Wat eerst een demonstratiekamp ging worden, is uiteindelijk uitgedraaid op een echte match tegen de Française Elhem Mekhaled, wiens roots in Algerije liggen. Ze zullen als het waren het ‘voorprogramma’ van Floyd Mayweather verzorgen. Elhem is 31, een stukje jonger dan ons West-Vlaams bokstalent dus, maar ook een superlichtgewicht. Een waardige tegenstander, zo blijkt.

Technisch sterk

“Elhem valt zeker niet te onderschatten. Ze is technisch heel sterk, snelle beentjes ook, ze heeft al veel ervaring in het amateurcircuit. Filiep (Delfines trainer, red.) is al goed aan het studeren om haar stijl een beetje te leren kennen. Het wordt zeker niet gemakkelijk, maar we gaan voor de winst”, klinkt het bij Delfine.

De kamp gaat door op het helikopterplatform van de Burj Al Arab, op 321 meter hoogte. “Gelukkig heb ik geen hoogtevrees”, lacht Delfine. “Ik kan ook goed tegen de warmte, beter dan tegen de koude, dus dat zal geen probleem vormen daar in de woestijn.” (lees verder onder de foto)

Intussen wordt in Gits ook een nieuwe bokshal gebouwd door/voor Delfine en haar club, ze hoopt er tegen het najaar in te kunnen. © KURT DESPLENTER BELGA

Mooie kans

De opportuniteit kwam onverwachts, maar is wel heel welkom. “Na de kampen tegen Katie Taylor heb ik lang moeten wachten op een nieuwe kans, haar manager heeft veel te zeggen over de kampen in mijn gewichtsklasse. Als vrouw is het sowieso moeilijker om aan zet te komen, zeker internationaal. Het is een commerce hé, nog meer dan in andere sporten. Daarom heb ik geen seconde getwijfeld toen ze mij opbelden.”

Boksen is een commerce, nog veel meer dan andere sporttakken

Of ze hierna ermee ophoudt, weet Delfine nog niet. “Ik zit nu in de herfst van mijn carrière, zeg ik altijd. Maar ik word wel een dagje ouder, en ook al zie je het mentaal nog volledig zitten, mijn lichaam heeft steeds meer recuperatietijd nodig. Dat is soms heel frustrerend. Nu heb ik ook niet veel voorbereiding gehad, maar ik zorg altijd dat mijn basis goed blijft, dat vergt wel meer werk dan pakweg 10 jaar geleden. Een overwinning zou wel een mooie afsluiter zijn. Ik zet nu alles op alles voor 14 mei, daarna zien we dan wel. Maar ik ga mezelf ook niet meer kapotboksen hé, ik wil na mijn carrière ook nog kunnen genieten van het leven”, glimlacht Delfine.