Delfine Persoon bokst nu zaterdag uiteindelijk toch in Dubai

Deze morgen zou de bokskamp van Delfine Persoon (Boxing Team Houtland) tegen de Parijse Elhem Mekhalid voor de ‘WBC Intercontinental title’ bij de super lichtgewichten in Dubai uitgesteld worden tot oktober, maar nu zal de kamp dan toch doorgaan op zaterdag 21 mei tussen 22 en 23 uur. “We kregen een berichtje dat de kamp verplaatst is naar de maand oktober”, zegt coach Filiep Tampere. “Maar dat is voor ons zo goed als niet haalbaar.”

De voorziene kamp van zaterdag 14 mei werd afgelast omwille van de dood van sjeik Khalifa bin Zayed Al-Nahyane, president van de Arabische Emiraten (73) waarna er 40 dagen rouw volgt waarin er zo goed als niets mag georganiseerd worden. Zeker geen evenementen waar een show bij komt kijken zoals dat bij de kamp van Floyd Mayweather versus Don Moore gepland was.

“De organisatie dacht er eerst aan de kamp op 24 of 25 juni te organiseren”, zegt coach Filiep Tampere. “Toen we in Dubai al ingecheckt waren om opnieuw naar België te vertrekken kregen we te horen dat de kamp nu zaterdag 21 mei zou plaatsgrijpen. En deze morgen vernamen we dat de kamp pas in oktober zou plaatsgrijpen. Delfine en ik zaten in zak en as. Omstreeks 16.30 uur kregen we dan opnieuw een telefoontje uit Dubai dat de kamp nu toch zaterdagavond zal plaatsgrijpen. Wat een hectische toestanden. We moeten vanavond (woensdag) omstreeks 22 uur het vliegtuig nemen en we moeten nog op zoek gaan naar een chauffeur om ons naar de luchthaven te brengen.”

Ondanks de stresserende toestanden is dat toch goed nieuws voor Delfine en Filiep. “De boksbond is al akkoord dat de winnares van de kamp Elhem Makhalid versus Define de uitdaagster wordt van Alycia Baumgardner, de huidige wereldkampioene. We zouden zelfs in staat zijn die wk-kamp zelf te organiseren, maar dan moet er wel een nationale televisiezender zijn die de kamp integraal wil uitzenden.”

(IB)