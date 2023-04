Delfine Persoon bokst in Torhout halve finale WBC-wereldtitel tegen Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin

Delfine Persoon bokst op 28 mei in Sportcentrum Benny Vansteelant in Industrielaan 2 in Torhout tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin voor de WBC Final Elimination bij super pluimgewichten. Zeg maar de halve finale van het wereldkampioenschap. De winnaar van die kamp mag ‘normaliter boksen voor de wereldtitel tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner. Dat werd althans bevestigd door de WBC zelf. Diezelfde avond staan nog 4 titelkampen op de affiche waaronder een Vlaamse en Belgische titelkamp.

Delfine staat tweede op de wereldranking, Bo Mi derde. Het wordt dus een bikkelharde kamp tussen twee van de allerbeste vrouwelijke boksers. In een videoboodschap antwoordde de Zuid-Koreaanse op enkele vragen van collega Roland Lebuf. “Ik ben niet zo vertrouwd met het boksniveau in Europa maar ken wel Delfine Persoon”, zegt Bo Mi Re Shin (29 jaar, 19 kampen, 15 win, 1 lost, 3 match nul). “Ik zag onder andere haar kampen tegen Katie Taylor. Ze is een heel goede bokser maar ik zal die halve finale winnen. En boksen is in Zuid-Korea niet zo populair, maar ik zal het daar populair maken!”

Fysieke uitputtingsslag

“Haar boksstijl doet me denken aan die van Maiva Hamadouche”, zegt Delfine (38 jaar, 50 kampen, 47 win, 3 lost). “Ik zal me niet laten meeslepen in haar manier van boksen. Het wordt een harde en waarschijnlijk wel fysieke uitputtingsslag. Ik heb nu nog een maand waarin ik mijn voorbereiding zal opdrijven. Ik voel me fysiek in orde en met ouder worden denk ik ook beter na over hoe ik het moet aanpakken!”

Andere profkampen

Roeselarenaar Denis Rosescu bokst voor de Vlaamse titel lichtzwaargewicht tegen Cedric Spera, Abdul Utmanzai (Sven Byosere Brugge) tegen Brice Bula Galo, Timir Nikarkhoev (BTH) tegen Ahmed El Choulbzouri en Robin Barbiaux (BTH, 28 jaar, 5 kampen 4 win, 1 lost) bokst voor de Belgische titel tegen Bruggeling Sadaam Da Sila Caetano (38 jaar, 8 kampen, 6 win, 2 lost).

Delfine, Filiep en Stefaan Brinckman wilden de meeting graag hier organiseren en dat is hen ook gelukt. “We dachten eigenlijk dat we geen kans maakten met ons bod”, zegt Stefaan Brinckman, maar het is toch gelukt dankzij de vele sponsors en de hulp van Torhoutnaren Walter Hollevoet (betoncentrale) en Hervé Taveirne van tapasbar Vicini op de Markt.

Praktisch

Het boksgala heeft plaats in sportcentrum Benny Vansteelant in Torhout om 19.30 uur. Er zijn alleen nog vipdiners aan 195 euro beschikbaar en nog een aantal andere tickets te koop. Het sportcentrum is zo goed als uitverkocht. Sponsors zijn wel nog altijd welkom. Meer info bij Stefaan Brickman op 0478 39 46 57. (IB)