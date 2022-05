Delfine Persoon bokst in Abu Dabi, niet in Dubai

Delfine Persoon (Boxing Team Houtland) bokst vanavond niet in Dubai tegen de Parijse Elhem Mekhalid voor de ‘WBC Intercontinental title’ bij de super lichtgewichten. De kamp gaat door in Abu Dabi, zowat 100 kilometer verderop in een gloednieuw complex.

De kamp van Persoon stond oorspronkelijk vorige zaterdag op het programma, maar werd afgelast door het overlijden van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

De bokskamp zou oorspronkelijk doorgaan op het heliplatform van de Burj Al Arab, het enige zevensterrenhotel ter wereld, op 210 meter hoogte. Daar werd later van afgeweken. Er zou gebokst worden in de Coca Cola Arena, een sportzaal met 17.000 plaatsen. Maar ook dat plan viel dus in het water.

Groot belang

Het duel van Persoon is het voorprogramma voor de kamp van de Amerikaanse bokslegende Floyd Mayweather, die een demonstratiepartij zal afwerken tegen zijn landgenoot Don Moore.

Bij winst kan Persoon mogelijk een WBC-titelkamp vechten tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner. Het wordt echter niet eenvoudig Mekhaled te kloppen. De 31-jarige Franse is de WBC-interimkampioene bij de supervedergewichten en tweevoudig EBU-kampioene.

(IB)