Delfine Persoon bokst halve finale Wereldkampioenschap WBC Silver in Torhout

Delfine Persoon bokst op 28 mei in Sportcentrum Benny Vansteelant tegen de Zuid-Koreaanse Bo Min Re Shin voor de WBC International Silver titel bij de super pluimgewichten, zeg maar de halve finale voor het WBC Wereldkampioenschap. Als ze wint mag ze 100 procent zeker voor de wereldtitel boksen tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner.

De Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin (28) is 28 jaar en woont in Seoul in Zuid-Korea. Ze bokste 19 kampen waarvan ze er 15 won (8 met ko), 1 verloor en 3 keer match nul. Ze staat 3de op de wereldranking bij de ‘super feathers’.

Delfine Persoon is 38 en heeft 50 kampen op haar actief waarvan ze er 47 won. Zij staat 2de op de wereldranking. In Torhout staan dus de nummer 2 en 3 op de wereldranking tegenover elkaar.

Harde kamp

“De ‘no contest’ na de kamp tegen Ikram Kerwat van 13 november 2022 is een moeilijk te begrijpen beslissing”, zegt Delfine. “Als je de kampen van vroeger van Mike Tyson bekijkt zijn er veel ergere dingen gebeurd. Maar Filiep en ik bleven niet bij de pakken zitten. Dankzij heel veel sponsors, in het bijzonder Charles Vanhoutte, Hervé Taveirne en Stefaan Brickman, kan de kamp in Torhout plaatsgrijpen en niet in Zuid-Korea. Ik zal in elk geval technisch moeten boksen tegen Shin en er zeker niet meteen invliegen. Het is voor mij een hele eer die kamp nog te mogen boksen. Als ik win wacht me binnen de 6 maanden na 28 mei zeker een wereldtitelkamp tegen Baumgardner.”

Het wordt in elk geval een harde kamp en Delfine zal haar moeten intomen wil ze winnen van de Zuid-Koreaanse. Diezelfde avond staan er nog een 4-tal profkampen en 4 amateurkampen op het programma. Van de 4 profkampen zouden er 3 titelkampen zijn.

Tickets

Het boksgala heeft plaats in Sportcentrum Benny Vansteelant in de Industrielaan 2 in Torhout. Aanvang: 19.30 uur.

Tickets: vip-diner 195 euro; vip-café 95 euro; tribune 50 euro in vvk en 55 add; staanplaatsen 20 euro in vvk en 25 add.

Voorverkoopadressen: Tapas en drinks Vicini, Markt, Torhout; Giselle Fashion, Markt Torhout; Friethuisje ’t Veld, Zedelgemsesteenweg, Eernegem; Café De Boksneuze, Statieplaats, Lichtervelde; Harley Davidson West-Flanders, Kachtemsestraat, Roeselare; Muziekcafé Yin Yang, Stationsstraat Gits.

Info: Stefaan Brickman (0478 39 46 57) en Filiep Tampere (0475 34 02) (IB)