Delfine Persoon bekampt in november Ikram Kerwat in Dubai

Delfine Persoon neemt het op 13 november in Dubai op tegen de Tunesisch-Duitse Ikram Kerwat. De kamp staat gepland tijdens een Global Titans Fight Series event, waar ook Floyd Mayweather zijn opwachting maakt, in een exhibitiewedstrijd tegen YouTube-ster Deji. Voor Persoon kan winst in principe een gevecht om vier wereldtitels opleveren tegen Alycia Baumgardner.

In Dubai moet Persoon eerst haar WBC Silver in het super vedergewicht zien te verdedigen tegen Kerwat. Ze wil dan ook niet vooruitlopen op een eventuele strijd tegen Baumgardner. “Het kan een heel belangrijke kamp worden tegen Kerwat”, zei ze vrijdag op een persconferentie in Antwerpen. “Maar ik ben niet iemand die zichzelf overroept. Boksen is altijd tussen twee personen, het kan altijd alle kanten op. Uiteraard ga ik wel voor de winst.”

Persoon noemt het ook een eer om de affiche te mogen deelnemen met Mayweather. “Voor mij is dat een hoogtepunt in mijn carrière”, zegt ze. “Dit is een buitenkans die ik niet mocht laten liggen.”

Kerwat: fulltime moeder

Persoon moet zich zoals altijd voorbereiden in combinatie met haar job als politieagent. Ook tegenstandster Kerwat zegt echter de moeilijke combinatie tussen boksen en andere activiteiten te kennen. “Ik ben eigenlijk fulltime moeder”, lacht ze. “Dit gevecht is een mooie kans voor mij om te tonen waartoe ik in staat ben, ik kijk er enorm naar uit.”