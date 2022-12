Decospan Triatlon Menen maakt er unieke vierde editie van: EK triatlon 2023 komt naar Menen

De Europe Triathlon Multisport Championships komen van 25 tot en met 27 augustus 2023 naar Menen. Op het menu: een aquatlon, een triatlon en een aquabike. De inschrijvingen zijn open. “We zijn heel blij dat we een wedstrijd van dit niveau naar Menen kunnen halen”, aldus Frederik Van Lierde.

Het is een drukke periode voor Frederik Van Lierde. “Er komt heel veel bij zo’n EK kijken. Dat is positief, maar we zullen er een heel jaar werk aan hebben, ook omdat we vanuit onszelf de intentie hebben om het goed te doen. Dit wordt geen kermiskoers, wel een EK. Dit is net zoals vroeger tijdens mijn carrière: het is een uitdaging.”

“Als atleet sta je niet stil bij wat er allemaal bij komt kijken. Overleg met de Belgische bond, met de Europese bond, hun richtlijnen opvolgen en op basis daarvan het parcours vastleggen, prijsoffertes opvragen, de site in orde brengen, de inschrijvingen opvolgen… Het is druk, maar dat heb ik graag. Liever zo dan dat ik me moet afvragen wat te doen. We zitten bovendien met een goed team. Ook dat is belangrijk. We vullen elkaar goed aan.”

In 2020 vond de Decospan Triatlon Menen voor de eerste keer plaats. “Dat was meteen ook mijn afscheidswedstrijd. In 2021 haalden we het BK naar Menen. Het derde jaar hebben we ons afgevraagd: hoe kunnen we een echt grote wedstrijd in België organiseren? Het Ironman- en Challenge-circuit zijn we minder genegen, maar een samenwerking met de ETU, de Europese triatlonfederatie, paste wel in ons kraam en in de manier waarop wij een triatlonwedstrijd organiseren.”

Triatlon is voor leken een complexe sport. Ironman, Challenge, ETU… Van Lierde legt uit. “Wij halen het officiële EK van de triatlonfederatie naar België, maar in onze sport heb je nog twee commerciële circuits, Ironman en Challenge, die heel populair zijn. Zelf ben ik in 2007 in Brasschaat Europees kampioen bij de ETU geworden en bleek dat later een opstap naar meer. Dat aspect heeft zeker meegespeeld. Tussen Brasschaat 2007 en Menen 2023 is er geen enkel EK in België geweest. Persoonlijk denk ik dan ook dat elke zichzelf respecterende Belgische triatlontopper aan de start van onze wedstrijd moet staan.”

“Dit is geen kermiskoers, wel een EK. Het is een echte uitdaging”

“De mediabelangstelling zal enorm zijn, maar het wordt afwachten of het in hun planning zal passen. De week ervoor is er in Parijs het testevent voor de Spelen. Dat is ideaal. Twee weken na onze triatlon is er waarschijnlijk het WK Ironman in Nice. Ook die combinatie is mogelijk. En dan is er nog het WK Ironman 70.3 in Lahti, dat op dezelfde dag plaatsvindt. Erg is dat niet. Dat is een ander circuit met andere triatleten. Daar zitten we niet mee in.”

Dit jaar vonden de Europe Triathlon Multisport Championships plaats in het Spaanse Bilbao. “Goed voor 1.200 deelnemers”, weet Van Lierde. “Wij willen minstens even goed en hopelijk beter doen. Ook naar toerisme toe is dit belangrijk. Daar zijn we momenteel dan ook volop mee bezig. We werken samen met Westtoer en met Nirvana, een grote reismaatschappij die zich bezighoudt met reizen voor sporters. Er zijn in Zuid-West-Vlaanderen voldoende accommodaties om te verblijven. Niet in Menen, maar wel in Kortrijk, Ieper en Roeselare.”

Zelf zal Van Lierde niet aan de start van zijn eigen wedstrijd staan. “Dat is echt onmogelijk. Die dag moet ik stand-by zijn voor als er iets gebeurt. Gelukkig kunnen we beschikken over veel vrijwilligers, want drie organisatoren alleen, dat volstaat niet.”

Inschrijvingen via site

De Decospan Triatlon Menen, die geldt als EK halve triatlon, vindt plaats op 27 augustus 2023. Daarnaast is er een open wedstrijd. Er is ook een aquatlon en aquabike. Inschrijven kan via www.decospantriatlonmenen.be. Voor meer nieuws kan je eveneens terecht op de Instagram- en Facebookpagina van de organisatie.