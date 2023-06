De turnpassie van de familie Delahaye: “Elke dag praten we over turnen aan de keukentafel”

In de Geelgorslaan in Ieper woont een echte turnfamilie. Papa Ruben is voorzitter, mama Inge trainster en de drie zonen Alexander, Maxime en Arthur turnen of turnden op hoog niveau. Een portret van een sportieve familie met een gemeenschappelijke passie.

Het gezin Delahaye woont in de Geelgorslaan en telt vijf gezinsleden. Allemaal turnen ze of zijn ze betrokken bij de sport als turner, trainer of voorzitter.

Vader Ruben

Ruben (42) is een geboren en getogen Ieperling en is de enige van het gezelschap die zelf nooit turnde. “Ik heb nog gevoetbald tot en met het zesde middelbaar bij Brielen Sport en gevolleybald bij de Katjes Ieper. Door mijn lieve vrouw Inge Dujardin ben ik in de Koninklijke Ieperse Turnkring gerold”, vertelt Ruben, die in het dagelijkse leven een architectenbureau runt. “Van helpende handen evolueerde het een jaar of tien geleden tot bestuurslid en intussen ben ik sinds 2017 voorzitter. Je mag zeggen dat er dagelijks over turnen gepraat wordt aan de keukentafel. Wij vinden dat turnen enorm ondergewaardeerd wordt, maar het is gissen naar een reden. De turnsport is nochtans groot in Vlaanderen en ook wereldwijd.”

Intussen telt de club 500 leden. “We runnen die als een kmo met een negenkoppig bestuur van wie vier mensen – manager Luc Mus, secretaris Brecht Craye, penningmeester Nele Verbeke en ikzelf – het dagelijks bestuur uitmaken. We bieden toestelturnen en tumbling aan en van onze turners is ongeveer een derde competitief en twee derde recreatief. Meer dan 62 procent komt uit Ieper, verder vervolledigen leden uit Zonnebeke en Heuvelland de top drie. Na het clubkampioenschap staat juni in het teken van de voorbereiding van volgend werkjaar. Juli is traditioneel iets rustiger. Naast mijn job als architect en het voorzitterschap van KIT golf ik nog bij golfclub De Palingbeek”, aldus Ruben.

Moeder Inge

De mama van het turngezin is Inge Dujardin (41). “Ik ben afkomstig uit Nieuwkerke, maar tijdens het middelbaar verhuisden we met ons gezin naar Brielen. Daar leerde ik Ruben kennen zo’n 27 jaar geleden”, vertelt ze. “Zelf deed ik competitieturnen tot mijn 18de en sinds mijn 16de ben ik trainster. Een kwarteeuw later ben ik nog altijd trainster, dit van de gymnasten vanaf het derde kleuter tot het vijfde leerjaar. Zowel precompetitie- als competitieturnen jongens en meisjes. Ook de aansturing van het competitieve toestelturnen neem ik op mij. Ik ben wekelijks zeker 15 uur in de turnzaal en dan heb ik nog wat werk thuis. Het is een uit de hand gelopen hobby, maar ik doe het ontzettend graag”, aldus Inge, die werkzaam is als docente verpleegkunde HBO5 aan Vives in Waregem.

Zoon Alexander

De appel valt niet ver van de boom. Zo kreeg ook oudste zoon Alexander al snel de turnmicrobe te pakken. Hij is 17 jaar en werd Belgisch kampioen in Libramont – op zo’n drie en een halfuur rijden van Ieper – in de categorie B voor 17- en 18-jarigen. “Het was mijn eerste Belgische titel”, glundert Alexander. “Eerder was ik al eens tweede en derde. Ik ben trots op deze prestatie. Mijn specialiteit is de vloer.”

Sinds het zesde leerjaar zit Alexander bij Vaste Vuist in Lauwe. Vader Ruben legt even de keuze voor Lauwe uit. “Alexander heeft meer talent. En in Ieper konden wij hem niet voldoende bieden. Onze meisjesafdeling is al een hele poos heel goed. Toen onze zonen klein waren, stond de jongensafdeling nog niet op punt zoals nu. Intussen hebben we tot het vijfde leerjaar een sterker aanbod en werken we gestaag voort tot alle leeftijden opnieuw vertegenwoordigd zijn bij de jongens”, pikt papa Ruben in.

En zo maakt Alexander vijf keer per week de verplaatsing naar Lauwe. “Naast die trainingen, ben ik nog één keer per week actief in Ieper”, zegt Alexander nog, die momenteel het middelbaar moderne talen-wetenschappen volgt in het College van Ieper. “De voorbije weken was het een drukke combinatie turnen en examens. In de vakanties geef ik ook training in Ieper.”

Zoon Maxime

De tweede in de rij is Maxime (16). Hij is de enige van de drie zonen die niet meer actief turnt. Maxime zit in het Atheneum Ieper waar hij het vierde middelbaar sport volgt in het tso. “Ik heb elf jaar geturnd en heb ook lange tijd gevoetbald bij KVK Westhoek. Ook mijn broers hebben nog gevoetbald, maar zij focussen nu volledig op het turnen. Door aanhoudende knieproblemen moest ik deze twee belastende sporten helaas stopzetten. Intussen ben ik overgestapt naar de zwemsport en ik doe dat recreatief bij ISWIM. Voorts heb ik elf uur sport tijdens de schooluren.” De turnsport laat hij echter niet volledig los. “Samen met mama geef ik nog training aan de jongens van het derde kleuter en het eerste leerjaar. Het is fijn dat ik de voeling met de club kan behouden.”

Zoon Arthur

De jongste zoon is Arthur. De 14-jarige leerling van het tweede middelbaar moderne talen-wetenschappen van het Lyceum in Ieper turnt net als broer Alexander bij Vaste Vuist in Lauwe. Hij won in Libramont de Belgische titel bij de B-categorie 13- en 14-jarigen. “Voor mij was het de tweede Belgische titel, na een eerder succes in de A-categorie in 2019”, weet Arthur. “Vorig jaar was ik geblesseerd en in 2020 en 2021 was er geen BK. Ik stapte in het derde leerjaar over naar Lauwe en ging er vanaf het vierde leerjaar naar school waar ik tot en met het zesde leerjaar de basisschool voor topsportbeloften volgde. Het eerste middelbaar deed ik in Brugge in het KTA en ik zat daar ook op internaat. Toen turnde ik 24 uur per week.”

Arthur bleek enorm getalenteerd te zijn en dat ontging de gymfederatie niet. Maar na wat blessures volgde een nieuwe klap. “Met een test in de hand bleek dat ik 1 meter 86 groot zal worden en dat is te groot om aan topturnen te doen volgens de federatie. Daarom beslisten ze om het traject stop te zetten. Dat had ik niet zien aankomen en voelde als een ferme ontgoocheling aan. Intussen train ik samen met Alexander in Lauwe”, besluit Arthur, die volgend jaar sportwetenschappen zal volgen in het College.