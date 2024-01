De Struikduikers organiseren opnieuw de crossduatlon: “Met Jelle Wallays aan de start”

Mountainbikeclub De Struikduikers organiseert in samenwerking met Triatlon en Duatlon Team Ieper op zaterdag 28 januari de achtste editie van de Crossduatlon Westrozebeke De wedstrijd maakt deel uit van de Cross Duatlon Series, een regelmatigheidscriterium van acht wedstrijden. Tijdens de Crossduatlon Westrozebeke wordt ook het Belgisch kampioenschap voor brandweerlui betwist. Naast Europees kampioen Thibaut De Smet verschijnt ook oud-beroepsrenner Jelle Wallays aan de start.

“Onze wedstrijd wordt al voor de achtste maal in Westrozebeke georganiseerd, maar heeft een langere geschiedenis”, weet woordvoerder Béné Pype (46). “Het Triatlon en Duatlon Team Ieper organiseerde de wedstrijd tien keer in Geluwe. Ik was samen met Stijn Verstraeten verantwoordelijk voor de wedstrijd. Om praktische redenen – de accommodatie was door de afbraak van een zaal niet meer voorhanden – verhuisden we de wedstrijd naar Westrozebeke. Ondertussen zijn we hier straks aan de achtste editie toe. We beschikken hier immers wel over voldoende accommodatie. Zo bevindt het wedstrijdsecretariaat zich in de brandweerkazerne. Verder beschikken we op het voetbalveld van SK Westrozebeke over douches en kleedkamers en is er ruim voldoende parking op de terreinen van de firma Westvlees. Ook de fietswisselzone bevindt zich op hun terreinen. Start en aankomst bevinden zich in de Dorpsstraat. De wedstrijd bestaat uit een loopparcours van vier kilometer in het dorp. Daarna volgt een 20 kilometer lange mountainbiketocht naar en in de Keuneleute en het Polderbos, waarna nog eens een loopparcours van 3,5 kilometer volgt. Onze wedstrijd is de zesde van de Cross Duatlon Series, een regelmatigheidscriterium van acht wedstrijden. Vorig jaar richtten we voor het eerst ook een korte wedstrijd in voor jeugd, recreanten en beginners vanaf 12 jaar. Die krijgt dit jaar een vervolg en kreeg de naam FUN Crossduatlon mee. Deelnemers dienen 1,5 kilometer te lopen, 10 kilometer af te haspelen op de mountainbike en nog eens 1,5 kilometer te lopen. De Crossduatlon Westrozebeke geldt ook als nationaal kampioenschap voor brandweerlui”, aldus woordvoerder Pype.

15.000 kilometer fietsen

Met Jelle Wallays (34) verschijnt alvast een heel bekende naam aan de start. Jelle was nog tot eind vorig jaar beroepsrenner bij Cofidis, maar kreeg geen nieuw contract meer. “Ik ben door mijn oom Luc Wallays beginnen koersen”, vertelt Jelle. “Wijlen mijn oom vertelde me dat het een droom zou zijn indien ik gedurende 15 jaar profrenner zou zijn. Uiteindelijk ben ik ‘slechts’ 13 jaar prof geweest, maar ik wilde nog een nieuwe uitdaging voor de resterende twee jaar vinden. Die vond ik voor dit jaar in het deelnemen aan vijf Ironman Triatlons. Wellicht start ik ook in het wereldkampioenschap gravel. In 2025 wil ik ten voordele van Kom op Tegen Kanker in 100 dagen 15.000 kilometer door Europa fietsen als eerbetoon aan oom Luc, die aan kanker overleed. Ik ben overigens nog op zoek naar sponsors voor mijn eenmansploeg. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen via jelle@kooon.be. Ik start in de Crossduatlon in Westrozebeke als voorbereiding op mijn eerste Ironman op 21 april in Valencia. Ik heb het fietsen onderhouden en heb de laatste tijd ook veel gelopen, maar op de heel korte afstanden waarmee de crossduatlon gepaard gaat, heb ik qua intensiteit niet getraind. Door die korte afstanden belooft het voor mij alvast pittig te worden. Ook de wissels ben ik niet gewoon. Ik zie mijn deelname als een mooie intensieve training. Toen de crossduatlon nog zijn thuisbasis in Geluwe had, heb ik overigens drie keer deelgenomen aan de wedstrijd. Ik nam telkens deel bij de duo’s en won ook drie keer: een keer met mijn oom, een keer met mijn broer en een keer met mijn nichtje”, besluit Wallays. (CB)

De Dejonghe Techniek Crossduatlon Westrozebeke vindt plaats op zaterdag 27 januari om 14.30 uur. De korte cross start om 12.30 uur. Meer info en inschrijvingen: www.triatlon.vlaanderen/wedstrijden/circuits/cross-duatlon-series. Deelnemen kan zowel individueel als in duo.