De Padelver wordt eerste padelveld op Iepers grondgebied

Ieper krijgt dit jaar (eindelijk) enkele padelterreinen. Bij het sportcentrum komen er vier, maar de primeur is voor Elverdinge, waar David Casteleyn, Laurent Vandamme en Jorn Woets indoor padelhal De Padelver openen.

De Padelver is een project van vrienden David Casteleyn (30, Elverdinge), Laurent Vandamme (28, Langemark) en Jorn Woets (24, Ieper).

“Ik ken David al een tijdje, en David en Laurent zijn collega’s”, duidt Jorn hun connectie. “Vorig jaar hadden we een abonnement bij de padelclub van Houthulst. We beseften dat we graag dichter bij huis wilden spelen en sloegen de handen in elkaar. Wie er de beste padeller is van ons drie? Laurent! Al hoop ik dat hij nu niet gaat zweven. (lacht)”

Het drietal zocht een naam voor hun project. “Het was even wachten op eensgezindheid, maar bij De Padelver waren we unaniem tevreden. Zoals je kon vermoeden, is het een samentrekking tussen ‘padel’ en ‘Elverdinge’.”

Niet evident

De eerste stappen werden al in november vorig jaar gezet. “Het was een project van lange adem, maar we zijn trots dat we heel binnenkort kunnen openen. Een exacte datum is er nog niet. Vermoedelijk binnen enkele weken, we hopen daar binnenkort uitsluitsel over te hebben. We kozen voor een indoorhal in een loods in de Boezingestraat. De zoektocht naar de juiste locatie was niet evident: het moet in woongebied liggen en voldoende hoog zijn.”

De Padelver heeft één veld en je zal er ook de dorst kunnen lessen, dankzij een drankautomaat. Na de betonwerken komt YoPadel uit Waregem het terrein aanleggen. “De aanleg duurt ongeveer drie dagen. Qua reservaties werken we via de online tool van Tennis Vlaanderen. We hanteren ook een creditsysteem. Het principe is: hoe vaker je komt, hoe minder je zal moeten betalen. Een prijs hebben we nog niet vastgelegd, maar we zullen het zo goedkoop mogelijk aanbieden. YoPadel voorziet een elektrisch slot dat je met een unieke code kan openen. Met een beurtrol zullen we telkens ‘s morgens en ‘s avonds aanwezig zijn. We zijn bovendien steeds bereikbaar.”

De drie vrienden deden een beroep op hun brede netwerk. “Zowel onze boekhouder en bankier kennen we goed. Voor de sociale media hebben we de expertise van Victor Landuyt. Victor werkt voor Club Brugge en maakte een aankondigingsfilmpje met een drone. Timothy Vanlerberghe een creatief brein uit de streek zal onze muren onder handen nemen.”

Dit smaakt ongetwijfeld naar meer? “Laat ons eerst even afwachten hoe vlot alles nu verloopt en dan zien we wel. Sowieso is er op deze locatie slechts plaats voor één veld. Bovendien zijn er ook projecten in Poperinge en Ieper op til, dus het aanbod zal snel uitbreiden”, aldus Jorn.

(Anton Peene)

De Padelver ligt in de Boezingestraat 130. De laatste updates kan je volgen via de Facebookpagina van de Padelver.