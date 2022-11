De Brugsche Beiren organiseert tweewekelijks funhockey

Wie recreatief ijshockey wil spelen of met de sport wil kennismaken, kan daarvoor terecht bij de Brugsche Beiren, op de ijsbaan van het Boudewijn Seapark. De club biedt begeleiding aan – en speurt ondertussen natuurlijk naar talent. Je weet maar nooit dat er op termijn een competitieteam kan worden gevormd. Maar tweewekelijks op donderdag staat fun voorop.

De Brugsche Beiren werd ruim drie jaar geleden boven de doopvont gehouden, maar moest al na anderhalve maand sticks en puck weer opbergen – die vervelende coronaperiode, weet u nog? Vorig jaar namen de leden de draad weer op, en nu kunt u dus ook in Brugge een potje ijshockey spelen, voor het plezier. Funhockey, dus.

Accommodatie

Voor ‘het echte werk’ wijken de spelers noodgedwongen uit naar Kortrijk. “We huurden ijs in De Piste in Kortrijk omdat er in Brugge momenteel geen accommodatie is om met een officiële massieve puck te spelen, zoals het binnen onze sport past”, legt Peter Vandenabeele uit. De Bruggeling staat veertig jaar op het ijs en deed destijds aan recreatief ijshockey bij de Yeti Bears in Eeklo. “Als je als club in competitie wil gaan, moet je onder andere aan de rand van het terrein in plexiglas of netten voorzien, en moet iedereen – zoals wij in Kortrijk – een full gear set of volledige ijshockeyuitrusting dragen.”

“Met een lichte puck, zonder doelman of -vrouw, en zonder bodychecks”

In Kortrijk doen de Beiren een ijshockeytraining op maandagavond, van halfnegen tot halftien. Ze spelen er vooral voor het plezier, of soms vriendschappelijk tegen officiële ploegen uit Gent, Antwerpen of Deurne.

“Verder is het onze droom om met jongeren te werken. Vorig jaar konden we op de ijsbaan van het Boudewijn Seapark al een test doen om funhockey aan te bieden. Ondertussen gaan we daarmee verder, tweewekelijks op donderdagavond”, vertelt Vandenabeele. “We voorzien op het ijs terreinen met doelen, en er wordt met een holle, lichte puck gespeeld om elkaar geen pijn te doen of te blesseren. Bodychecks zijn niet toegelaten.”

Teambuilding

Bedoeling is om recreanten en groepen uit te nodigen. Zoals studenten, jeugdbewegingen, scholen, bedrijven. “Dat kan bijvoorbeeld om eens kennis te maken met het ijshockey, of als een teambuilding. Wij kunnen voor de nodige begeleiding zorgen. De doelen worden op het ijs neergelegd, zodat het oppervlak om in te scoren kleiner is, en om risico’s te voorkomen. Zeker als de puck een persoon raakt. Daarom staat er geen keeper in het doel”, vult Bart Jonckheere aan.

Wie ook eens ijshockey wil proberen, kan een veldje huren bij de Brugsche Beiren en bij hen een ijshockeystick lenen. De deelnemers krijgen twee doelen, om tegen elkaar te spelen, normaal gezien met drie tegen drie. Wie dat wil, kan het aantal spelers verhogen. “Verder wordt in het spel de stick laag gehouden. De puck moet op de grond blijven en er wordt gespeeld volgens de regels van de hockeybond.”

(ACR)