DC Dartshop Brugge grijpt de beker

Vrijdagavond had binnen de Brugse Darts Federatie de finale van het bekertornooi plaats in café Brugs Hof waar de plaatselijke ploeg het opnam tegen DC Dartshop Brugge. Die maakte met topspeler Andy Baetens de favorietenrol waar en won met 3-6.

Kurt Dumarey zorgde met 3-0 winst tegen Kurt Delahousse voor de uiteindelijke bekerwinst voor DC Dartshop. Aan de Beker van Brugge darts namen in totaal 30 verschillende ploegen deel, met een rechtstreekse uitschakeling, naast de bestaande competitie. “We begonnen met de zestiende finales met een rechtstreekse uitschakeling”, legt Ferdie Boffel van DC Dartshop Brugge uit.

“Wij zijn in competitie met onze ploeg tweede geëindigd in de eerste reeks en hebben de kampioen Santa Cruz 1 in de achtste finales uitgeschakeld.” Brugs Hof, de andere finalist, werd tweede in de tweede reeks na Mc Clan 1 dat in café Tom Dooley actief is in Moerbrugge. In de derde reeks in competitie ging de titel naar DC Beukenhof in Jabbeke. DC Café Smeete werd tweede en stijgt tevens naar tweede.

Belangrijke pion

In de finale van de Brugse Beker Darts was DC Dartshop Brugge sterker dan thuisploeg Brugs Hof uit de Katelijnestraat. Zij misten met Wouter Vanrolleghem een belangrijke pion. Hij speelde een tornooi in Geraardsbergen. Dartshop kon dan weer wel rekenen op de deelname van Aalstenaar Andy Baetens. “Ikzelf en Gino De Cuyper van de Dartshop langs de Dudzeelse Steenweg verzorgen zijn management en hij komt met plezier bij ons langs”, vertelt Boffel.

“Na zijn dubbele winst in Kroatië en een keer in Denemarken greep The Beast in een veld van 173 Belgische darters een van de twee tickets voor de zevende manche van de European Tour in ons land. In Wieze zette hij eerst Jermaine Wattimena aan de kant, vervolgens ook Andrew Gilding. Andy verloor uiteindelijk van Luke Humphries, het nummer zes van de wereld. Bedoeling is dat hij in december een gooi doet naar het WK.”

(ACR)