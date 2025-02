Davy De Lee Belgisch kampioen 9-Ball

Na een ijzersterk tornooi in Bal Enzo in Wilrijk werd Davy De Lee onlangs Belgisch kampioen in 9-Ball. De Bredenaar bevestigt hiermee zijn goede vorm nadat hij eind vorig jaar de Masters met de top zestien in ons land won.

Het BK 9-Ball was goed voor 52 deelnemers en de aanwezigheid van enkele gevestigde namen en sterspelers zoals Wendy Jans, meervoudig wereldkampioen snooker, en Diana Khodjaeva, vicewereldkampioen Heyball. Davy De Lee (33) ontmoette beide dames in de eindfase van het tornooi. In de halve finale versloeg hij Jans met 7-5. Nadat hij 2-5 achterstond. In de finale won hij van Khodjaeva met 9-5. “Tussen die vrouwen moest ik de eer bij de mannen hoog houden”, lacht hij. “Ik heb er plezier in en dan merk ik dat ik ook beter speel. Ik ben redelijk aanvallend. Dit geeft mij het meeste vertrouwen.”

Davy won eerder al vier keer het BK English Pool en was al eens de beste op het BK 10-ball. Na twee verloren finales kwam daar nu een titel in 9-ball bij. “Als wagenmeester aan het spoor bij DB Cargo werk ik in drie shiften. Ook ’s nachts. Het zijn veel onregelmatige uren. Dat maakt het niet altijd even gemakkelijk. Tijdens mijn deelname aan het BK had ik zelfs op vrijdag nachtdienst gedaan. Na luttele uren slaap ben ik dan naar Antwerpen gereden om er op zaterdag te spelen. Uit liefde voor de sport. In ons huis is overigens op zolder een heuse speelkamer ingericht. Het is gemakkelijk als ik thuis kan trainen.”

Duo

De Bredenaar is ondertussen zo goed als met competitie gestopt. Omdat er geen meer is. “Ik ben wel nog reserve in de Serena in Middelkerke en speel vooral veel individuele tornooien, zoals in De Klokke in Oostende, in Bal Enzo in Wilrijk of de Mambo in Kortrijk. Ik doe ook 8- en 10-ball en straight pool. Het BK 9-ball was de eerste voor dit jaar. Later volgen de andere kampioenschappen. Met als nieuwigheid in duo. Uiteraard ga ik in al die disciplines voor de titel, met dank aan mijn hoofdsponsor Erik Claes van Espa Biljart in Roeselare.” (ACR)