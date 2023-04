David Deleu en Bernard De Vooght kronen zich tot Belgisch judokampioen kata

David Deleu (52) uit Gits is hoofd- en competitietrainer bij Judoclub Olympia Brugge. Bernard De Vooght (49) uit Snaaskerke fungeert als hoofdtrainer bij Judoclub Middelkerke. Als duo waren ze op het BK kata in Louvain-la-Neuve goed voor een gouden medaille.

Binnen de judosport heb je naast de competitie ook een technisch gebeuren waarbij het kata een belangrijk onderdeel vormt. Een kata is een stijloefening met een reeks vastgelegde bewegingen. Er worden wedstrijden gehouden om op dat moment de beste kata te kunnen voorleggen.

Gespecialiseerde jury

Er zijn vijf kata’s waar men tornooien voor organiseert: Nage-no-kata (vorm van werpen), Ju-no-kata (vorm van soepelheid), Katame-no kata (vorm van grepen), Kime-no-kata (vorm van beslissing) en Kodokan-goshin-jutsu (zelfverdediging).

Er is telkens een gespecialiseerde jury die elke beweging een score geeft. David Deleu en Bernard De Vooght (beiden 5de dan) demonstreerden de Kodokan-goshin-jutsu tijdens het Belgisch kampioenschap kata en behaalden daar onverwachts de eerste plaats. David Deleu is bij Judoclub Olympia Brugge coach voor jong en oud en hij begeleidt judoka’s van witte tot zwarte gordel. Hoewel zijn kimono bomvol zit met judo- en trainerservaring, blijft hij zich voortdurend bijscholen. De Bruggeling bereidt zich ondertussen voor op een examen van zwarte gordel zesde dan. De kata waarin hij eerste werd is een onderdeel van het examen. Hij zag het BK als een voorbereiding op het examen in juni. (ACR)