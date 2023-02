Dartstoernooi Inofec Open Tielt is meteen schot in de roos: “Volgend jaar een driedaagse”

Met zo’n vierhonderd deelnemers werd de eerste editie van het dartstoernooi Inofec Open Tielt, een organisatie van de plaatselijke dartclub ’t Pompierke, zaterdag een groot succes. “Volgend jaar doen we zelf een driedaagse.”

Dat de dartssport leeft, werd zaterdag nog maar eens duidelijk in de Europhal in Tielt. De plaatselijke dartsclub ’t Pompierke organiseerde daar de eerste editie van hun dartstoernooi. De Inofec Open lokte een vierhonderdtal darters naar de zaal waar ook heel wat nieuwsgierige toeschouwers een kijkje kwamen nemen.

Nationale topdarters

De organisatoren wisten zelf enkele absolute nationale topdarters te strikken. Niemand minder dan Kim Huybrechts, die tot de wereldtop behoort, gooide er mee. “Ik kreeg deze week een telefoontje van mijn broer Ronny of ik niet wou deelnemen. Ik vind het alvast een erg goed ingericht evenement. Proficiat aan de organisatie.” Het was uiteindelijk Kim’s broer Ronny die het toernooi bij de mannen won. Kim’s vrouw Dana Verhaegen was de beste bij de vrouwen.

Met Vincent D’hondt en Serge van Belle nam ook de wereldtop bij de G-darters deel aan het toernooi. Vincent won, maar ook Serge genoot met volle teugen. “Een heel mooi toernooi. De zaal is ruim genoeg en er zijn ook verschillende categorieën.”

Hij gooide ’s ochtends terwijl een andere deelnemer, Dirk Sampers, de scores noteerde. “Zes jaar geleden kreeg ik af te rekenen met een zwaar ongeval. Ik geraakte ernstig gewond aan mijn benen. Darts is een van de weinige sporten die ik nog kan beoefenen. Ik ben dan ook blij dat men hier de G-darters ook een kans geeft.”

Ook Marc Speeckaert, CEO van hoofdsponsor Inofec, genoot met volle teugen van het evenement. “Darten en fietsen zijn twee van mijn hobby’s. Ik wou dan ook heel erg graag dit toernooi ondersteunen. Verschillende medewerkers van het bedrijf nemen vandaag ook deel.”

Inmiddels is al duidelijk dat de Inofec Open volgend jaar een vervolg krijgt. “Maar dan breiden we onmiddellijk uit naar drie dagen. Op vrijdag een toernooi voor de Tieltenaars, op zaterdag een dubbeltoernooi en op zondag het individuele toernooi. De sport zit in de lift, dat is meer dan duidelijk”, aldus Charles Braeckevelt van ’t Pompierke.