Dartssport herleeft in Oostende dankzij Armenonville Darts Cup

Sedert 22 januari 2022 wordt in Taverne-Café Armenonville in Oostende, maandelijks een dartstoernooi georganiseerd. Zes toernooien zijn achter de rug en zaterdag ging het 7de door met 48 deelnemers, met heel wat bekende darters uit de regio. De overwinning was voor Eddy Mols, ex-café uitbater van een vogelpieklokaal in Oostende. Hij won de finale tegen Stefaan Verweirder. Verliezende halve finalisten waren Gerdy Borra en Xymen Dobbelaere.

De volgende toernooien zijn gepland op 20 augustus, 17 september, 29 oktober, 19 november en 3 december. Op 17 december wordt de Supercup gespeeld. Voor mee info kan men terecht in Café Armenonville, Groendreef 18, Maria-Hendrikapark Oostende.

Nieuwe dartscompetitie

Vroeger bloeide de dartsport in Oostende met competities voor dames en heren, op vrijdag en zaterdag. In de goede, oude tijd werd gespeeld met ploegen van acht, of zelfs tien spelers. De jongste tien jaar kreeg het verenigingsleven ferme klappen en met corona ging het helemaal kapot. Dankzij de rechtstreekse tv-uitzendingen van darttoernooien, nationale en internationale kampioenschappen, kende de dartsport een heropleving met lokale initiatieven en organisaties. De Armenonville Darts Cup is er één van.

Er worden ook plannen gesmeed om een nieuwe dartcompetitie op te starten in Oostende en omgeving. Blijkbaar zijn er al zestien ploegen ingeschreven voor deelname. Op 5 augustus is een startvergadering gepland en zullen meer gegevens bekend zijn.

(FRO)