Dartsclub ‘t Pompierke organiseert dartstoernooi

Tijdens het weekend van 8 en 9 maart is Club 77 in Schuiferskapelle the place to be voor iedereen die graag darts speelt. Dartsclub ’t Pompierke organiseert er het kleine broertje van de Inofec Open en belooft alvast een gezellige en competitieve sfeer.

“Er zijn geen grote veranderingen tegenover het evenement in november, met uitzondering dat de foodtruck van Taste Off Grill zal aanwezig zijn”, aldus de organisatoren. “Op zaterdag start het enkeltoernooi met 64 deelnemers uit diverse categorieën, waarbij de eerste pijltjes vanaf 16 uur naar het bord worden gegooid. De finale wordt voorzien rond 21 uur. Op zondag begint ons dubbeltoernooi om 11 uur en het einde is voorzien om 19 uur. Elke deelnemer krijgt gegarandeerd vier wedstrijden dankzij het poulesysteem waarbij de nummers één en twee doorgaan naar de A-ronde en de nummers drie en vier naar de B-ronde.”

De organisatie moest noodgedwongen uitwijken naar Club 77. “Normaliter zou er een derde editie komen van de Inofec Open Tielt maar door de niet-beschikbaarheid van de Europahal zochten we alternatieven om een kleiner evenement te organiseren. Club 77 is een aangename locatie en ruim genoeg om 16 dartsbanen te voorzien.”

Inofec Open

De organisatie is dus niet aan zijn proefstuk toe. “Dit is het kleine broertje van de Inofec Open waar we in 2023 en 2024 telkens minstens 400 deelnemers ontvingen over een volledig weekend, met een prijzenpot van 8.000 euro en we één van de grotere tornooien van België zijn.”

“Momenteel zijn beide toernooien voor bijna de helft bezet, dus men kan nog inschrijven. Dit kan via de Facebookpagina DC Pompierke of mailen naar dcpompierke@gmail.com.Het deelnemersveld is redelijk uiteenlopend. Van lokale toppers tot kameraden die eens een toernooitje willen meepikken maar ook oud-Belgisch kampioen Stefaan Deprez en Didier De Vuyst, die trouwens een 9-darter gooide op onze vorige editie, komen graag naar onze tornooien.”

De organisatie wil blijven investeren in een kwalitatief toernooi. “Darten is meer dan een cafésport. Buiten het gezellig samenzijn is het voor de toppers keihard trainen om het niveau aan te houden en op te bouwen.”

“Zij die de verplaatsingen maken naar Engeland, Duitsland…investeren veel tijd en geld om hun sport te beoefenen, daarom dat wij met DC Pompierke steeds proberen om het prijzengeld hoog te houden.”