Darts toernooi in Sint-Bernarduscollege tovert de sporthal om tot dartstempel met ‘Super Mario’ als speciale gast.

Dit weekend, op 4 en 5 november, ondergaat de sporthal van het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort een opmerkelijke transformatie tot een heuse dartstempel. Darts liefhebbers uit de kustregio en ver daarbuiten verzamelen zich in de sporthal van het college om deel te nemen aan een uniek evenement dat sport en entertainment combineert.

Een bijzondere gast maakte zijn opwachting op de eerste dag van het toernooi. Mario Vandenbogaerde, een darter van internationale faam, voegde een extra dosis spanning en prestige toe aan het evenement. De aanwezigheid van ‘Super Mario’ gaf de deelnemers de kans om te schitteren in de schaduw van een echte grootheid in de dartswereld.

Vandenbogaerde heeft zich onlangs op 2 november gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap Darts dankzij zijn goede prestaties, met onder meer een achtste finaleplaats op het PDC-toernooi van Barnsley (GB). Dit betekent dat hij de eer heeft om België te vertegenwoordigen op het wereldtoneel van darts te Londen, in de beroemde Alexandra Palace, beter bekend als Ally Pally. De 50-jarige zelfstandige in de bouwsector uit Geluwe voegt zich daarmee bij de groeiende lijst van Belgische dartstalenten, waaronder Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker. Nooit eerder stonden er zo veel landgenoten op het WK dat van 15 december tot 3 januari doorgaat in het Verenigd Koninkrijk.

Het feit dat Mario Vandenbogaerde zijn kostbare tijd en dartskennis deelde met de enthousiaste deelnemers en supporters in Nieuwpoort, maakte dit evenement nog specialer. Zijn aanwezigheid in het Sint-Bernarduscollege was zonder twijfel een onvergetelijke ervaring voor iedereen die van darts houdt.

De mensen achter het idee om het dartstoernooi in Nieuwpoort te organiseren, zijn Annelies Luyten en Robert Van Campenhout. Het is het tweede jaar op rij dat het tornooi wordt georganiseerd in het college te Nieuwpoort. Ze kregen de faciliteiten van Geert Barbry, de schooldirecteur van het Sint-Bernarduscollege. Naast zijn rol in het onderwijs is Geert Barbry ook voorzitter van Cycling Belgium en heeft hij zelf een passie voor darten als amateur.

Het dartstoernooi vindt plaats op 4 en 5 november. De wedstrijden werden gehouden van 12:00 tot 18:00 uur in de sporthal van het Sint-Bernarduscollege. (PG)