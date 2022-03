Darter Mario Vandenbogaerde schittert tijdens Players Championship: “Nu mikken op top-64”

Darter Mario Vandenbogaerde zette in het Players Championship in het Engelse Barnsley een schitterende prestatie en klopte zelfs toptienspelers. “Nu wil ik richting top-64 van de wereld.”

De Zonnebeekse sportman van het jaar kan terugblikken op zijn beste prestatie ooit. De 48-jarige Zonnebekenaar die dit jaar zijn PDC-kaart veroverde versloeg in Barnsley niet alleen onze landgenoot Brian Raman (6-2) maar hij blikte ook de Brit Mervyn King, het nummer 18 van de wereld, in met 6-2. Maar alsof het nog niet genoeg was bezweek ook Rob Cross, het nummer 10 op de wereldranglijst, met droge 6-0 cijfers onder het spel van Super Mario. In Barnsley wierp Mario een gemiddelde van 104,68 per 3 darts en hij had check-outs van 121, 96 en 116.

“Dit was werkelijk het beste dat ik ooit heb gegooid. Wel jammer dat ik dan het onderspit moest delven in de achtste finale tegen de Duitser Gabriel Clemens. Toch ben ik heel trots en blij want zowel Cross en Mervyn zijn oud-wereldkampioen. Toch fantastisch dat ik hen kon kloppen”, lacht Mario.

“Ik voel me echt goed in dit wereldje en raak het meer en meer gewoon. Ik krijg nu twee jaar de tijd om bij de top-64 te geraken om te mogen blijven werpen bij de PDC. Momenteel sta ik op een 98ste plaats maar ik ben nog maar van in januari bezig. Ik heb zeker goede hoop dat dit moet lukken want dit jaar heb ik nog geen uitslagen te verdedigen. Daarna volgt de top-32.”

Bouwonderneming

Volgens Mario is het darten in deze hoogste reeks hetzelfde als vroeger. “Enkel het niveau ligt veel hoger en je moet voortdurend geconcentreerd blijven. Ik kan tamelijk goed met de druk omgaan wat een groot voordeel is. Mijn nadeel is dat ik teveel respect toon voor sommige van die spelers. Dat is normaal, ik als gewone jongen tussen al die sterren. Maar op dit niveau kan dit niet. Ik mis dus nog wat agressie in mijn spel om zo nog beslissender te zijn.”

Toen we Mario spraken maandag had hij er al een volledige dagtaak in de bouw opzitten. Samen met zijn zoon runt hij immers een bouwonderneming. “Toen ik terug was uit Engeland was ik opnieuw vroeg uit de veren om aan de slag te gaan. Gelukkig ben ik zelfstandig en kan ik mijn uren zelf wat regelen, wat niet zou kunnen als ik voor een baas werk. Het is niet altijd gemakkelijk maar voorlopig is het combineerbaar, het moet wel.”

Steun van vrouw

De prestatie van Mario is nog groter als je weet dat hij de ranking wierp in amper 4 à 5 jaar. “Het was mijn vrouw Carla Dumoulein die me enkele jaren geleden motiveerde om opnieuw te beginnen darten. Het is een weg die we samen hebben afgelegd. Alleen zou het zeker niet gelukt zijn”, stelt Mario. “Ze vergezelt me ook zoveel mogelijk naar alle wedstrijden want dan werp ik ook beter en ben ik rustiger.”

Volgend weekend moet Mario aan de slag in het Duitse Niederhausen. Hopelijk speelt hij opnieuw een schitterend tornooi en wordt zijn ranking nog beter. Maar voor Carla is hij al het nummer 1. De prestatie van Mario worden op grote schaal gevolgd. De fanpagina van Super Mario op Facebook heeft al meer dan 1.400 volgers. Zijn prestaties hebben een voor een boost gezorgd voor het darten want in verschillende cafés werden er clubs gesticht.

(NV)