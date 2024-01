Darter Maarten Bulckaen naar Q-School: “Ervaring opdoen”

Vanaf 8 januari strijden heel wat darters voor de felbegeerde PDC-tourkaart. Ook een aantal streekgenoten neemt deel in het Duitse Kalkar. Maarten Bulckaen (37) uit Langemark is een van hen.

Maarten Bulckaen startte drie en een half jaar geleden met darts. “Vroeger heb ik altijd gevoetbald, zo speelde ik 12 jaar in het eerste elftal van SK Westrozebeke”, vertelt Maarten. “Na een zware knieoperatie moest ik de schoenen aan de haak hangen. Ik ging op zoek naar een nieuwe hobby en vond die dus met darts.” De 37-jarige Langemarkenaar, die werkt bij de gemeente Langemark-Poelkapelle, is aangesloten bij de Frontdarters. “Deze club heeft als lokaal café De Frontduif in de Boezingestraat. Onlangs organiseerde ik samen met de cafébaas nog een tornooi. Naast de Frontdarters gooi ik af en toe pijlen in Westrozebeke. Thuis heb ik ook een bord en ik train toch enkele uren per dag. Ik gooi met pijlen van Michael van Gerwen, de pijlen wegen 24 gram. In 2023 kon ik enkele tornooien winnen en ik voel dat ik progressie heb gemaakt. Mijn sterke punten zijn de checkouts en als ik achterkom, heb ik een goeie mentale weerbaarheid om terug te keren.”

Bulckie

De Q-School wordt een volgende stap. “Ik wil er vooral ervaring opdoen en een goed niveau halen. Als ik terugkeer, wil ik het gevoel hebben dat ik verbeterd ben. Ik kijk er naar uit om in Kalkar te mogen gooien. Het wordt een belevenis en ik zal ook supporteren voor de andere streekgenoten. Zo ken ik Jeroen Caron goed, hij woont vlakbij. Zondag vertrek ik naar Duitsland samen met mijn vriendin. Een dag eerder neem ik nog deel aan het BK in Gent.” Na de Q-School zal Bulckie zoals de bijnaam van Maarten luidt nog even bekijken hoe zijn programma eruit ziet. “Ik kan misschien naar de Challenge Tour, maar dat is niet goedkoop. Gelukkig word ik gesteund door mijn sponsors, die de Q-School en de inschrijvingen voor andere tornooien bekostigen.”