Darter Jeroen Caron mag naar wereldbeker in Denemarken

Met zijn overwinning in de Belgische nationale ranking komt Jeroen Caron een stap dichter bij zijn grote droom: profdarter worden. De 36-jarige Langemarkenaar investeert er veel tijd en geld in. Minstens twee uur per dag mikt hij zijn pijltjes op het dartbord en met zijn eerste eigen Top Gun-tornooi op 23 en 24 september in Vlamertinge hoopt hij genoeg geld in te zamelen om zijn buitenlandse wedstrijden te kunnen financieren.

De Belgische nationale ranking is een competitie van BeDarts dat zes rankingtornooien omvat: Open Menen, twee keer Oudenaarde, twee keer Sint-Truiden en Open Schoten. Met zijn overwinning in Schoten op 19 augustus bezegelde Jeroen Caron (36) – getrouwd met Elke Dewulf en papa van Cyril – uit Langemark zijn eerste plaats.

“Ik won ook Open Menen en één keer in Oudenaarde”, zegt een trotse Jeroen. “BeDarts is de Belgische organisatie voor darters, vlak onder het niveau van de profs. Het zijn dus geen PDC-tornooien (Professional Darts Corporation, red.), maar je moet toch gemiddeld 90 gooien om zo’n tornooi te winnen. Door de ranking te winnen, ben ik geselecteerd voor Team België en mag ik in de week van 26 september, van dinsdag tot zondag, spelen op de WDF-wereldbeker (World Darts Federation, red.) in Denemarken.”

Jeroen is nog maar vier jaar “serieus” bezig met darts. “Het begon toen ik mocht invallen in de dartploeg van mijn neef en profdarter Mario Vandenbogaerde”, vertelt Jeroen. “Zo ben ik erin gerold. Ik had wel rap door dat ik talent heb. Dat heb je wel nodig. Je mag nog tien uur per dag oefenen, als je geen talent hebt geraak je er niet.”

Zelf oefent Jeroen minstens twee uur per dag. “De ultieme droom is om in de voetsporen van mijn neef te treden en prof te worden”, vertelt Jeroen, die nu beroepshalve brandertechnicus is bij Groenweghe in Ieper. “In januari deed ik mee aan de Q-school (PDC Qualifying School, red.), hét tornooi om bij de profs te geraken. Dat was in Duitsland met 450 deelnemers. Ik werd 33ste maar je moet bij de eerste 12 geraken om prof te kunnen worden. Volgend jaar ga ik terug en als het daar niet lukt, dan probeer ik het via de Challenge Tour.”

Op 23 en 24 september organiseert Jeroen zijn eigen eerste Top Gun Tornooi in Vlamertinge. “Top Gun is mijn bijnaam, omdat mijn favoriete dubbel twintig is – in het dartjargon ook wel ‘tops’ genoemd – en omdat ik zo hard gooi dat mijn pijltjes als straaljagers zijn”, lacht Jeroen. “Het is een benefiettornooi van mijn dartclub De Kobbepikkers zodat ik in het buitenland kan spelen, want het kost veel geld. Ik mag blij zijn dat ik goeie sponsors heb, anders zou ik het niet kunnen. Grote dank dus aan Schilder- en Decoratie Kevin Heyman, Dakwerken Deceuninck, Bowling De Goe Smete Poperinge, Algemene Bouwwerken Kenny Viaene en natuurlijk Dartshop Vanhee. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk.” (TOGH)