Dansschool Starlight brengt nieuwe dansshow in de Ark

Dansclub en dansschool Starlight heeft sinds het begin van dit dansseizoen een nieuw bestuur. Oprichtster Peggy Oplinus en de overige bestuursleden gaven de fakkel door aan enkele enthousiastelingen die Starlight in goede banen zullen blijven leiden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Kayli Martens, Lotte Van De Putte, Marieke Toussaint, Elien Landuyt en Sean Deblaere. “We hebben elkaar allemaal leren kennen binnen het wedstrijdteam van dansschool Starlight”, legt Lotte Van De Putte uit. “Sinds we met ons nieuw bestuur actief zijn, waait er een nieuwe frisse wind doorheen de dansschool. We zijn zeer actief geworden op Facebook en Instagram en we ontwikkelden ook onze eigen danskledij.”

Voor kinderen van het tweede kleuter tot het tweede middelbaar organiseren ze komende zomer, van 17 tot 20 juli, een danskamp. Sport, spel en dans zijn de speelse ingrediënten. “Je kan nu al inschrijven op www.dansschoolstarlight.be”, zegt Lotte.

Starlight beschikt tevens over enkele wedstrijdgroepen. Deze zijn actief onder leiding van Kayli Martens. Zo behaalde het jongste team, de Mini Stars, een bronzen en een gouden medaille op de danswedstrijd van Dansliga. “Daarnaast is Madness ons modern dansteam. Volgend dansseizoen starten we met een nieuw wedstrijdteam in de stijl showdance”, weet Lotte enthousiast te melden.

Maar nu wordt eerst alles ingezet op de dansshow van 6 mei. ‘Starlight Through Time’ is de titel van de show die plaatsvindt in de Ark. Er is een namiddagvoorstelling om 14 uur en een avondvoorstelling om 19.30 uur. Er zijn nog steeds tickets te verkrijgen voor de namiddagvoorstelling en die kosten in voorverkoop via de website 18 euro. Vanaf 2 april kost een ticket een euro meer. (JM)