Dansschool Rose De Leyn scoort op WK Disco

In Sport Vlaanderen in Assebroek vond binnen de World DanceSport Federation (WDSF) het WK Disco plaats. De Brugse dansschool Rose De Leyn kaapte er verschillende prijzen weg en de small group kroonde zich zelfs tot wereldkampioen.

Om aan het WK deel te kunnen nemen moesten de dansers door hun land geselecteerd worden. Er waren wedstrijden solo, duo en small group (4-7 dansers) in de leeftijdscategorieën junior (2008-2011), youth (2005-2007) en adult (2004 en ouder). “Onze dansschool was met 13 dansers aanwezig, verdeeld over 4 solo’s, 5 duo’s en 1 small group”, vertelt Rose De Leyn.

Eén solo haalde brons bij de adults, één duo zilver bij de adults en de small group was goed voor de wereldtitel, met Kimberly Vereycken, Xena Vanhuyse, Alexia Cornelis, Ylana Vereecke, Maya Van Den Langenbergh, Sofie Bracke en Margaux Lamaire.

Choreografie

“In zo’n groepsdans is naast het synchroon dansen het vullen van de dansvloer met een mooie gevarieerde choreografie, een uitstekende danstechniek en een goede presentatie uiterst belangrijk”, vindt Rose die in 1980 met haar dansschool begon. “De choreografie is het werk van hun coach Ellen Bacquaert, meervoudig Belgisch kampioen disco en hiphop.”

Al deze dansers volgen al les vanaf hun prille kindertijd, en werken meerdere uren les en trainingen per week af. Zo krijgen ze les van uitstekende leraars in verschillende dansstijlen: ballet, moderne danstechniek, jazzdansen, disco… zodat ze een brede basis hebben.

Professionele opleiding

“Alle lessen worden gegeven door vele lesgevers met een professionele opleiding en ook podiumervaring, zoals Allanah Weranga, een gevestigde waarde voor ballet en tapdans. Christian Dedeene als een ex-danser bij Maurice Béjart, Ballet van de 20ste eeuw, Isolde Vandaele als mijn dochter, ex-Moulin Rouge-danseres en Belgisch kampioen standaard en Latijnse dansen in 2011 en 2012 en Agar Dedeene, finaliste So You Think You Can Dance in 2010”, besluit Rose De Leyn. (ACR)

