Dansschool Ndigo straalt op Belgisch Kampioenschap Hiphop, Ballet en Modern in Gent

Op 27 en 28 mei reisde dansschool Ndigo uit Roeselare af naar het NT Theater in Gent voor het Belgisch Kampioenschap van Dance Waves in Hiphop, Ballet en Modern. Voor de dansliefhebbers was het een waar feest. Met een deskundige jury, bestaande uit de besten van de danswereld, was het een evenement waar het oog van de kenners op gericht was.

Het was de kers op de taart van het dansseizoen voor Ndigo. Maandenlang oefenden ze om hun choreografieën perfect uit te voeren. Zowel de dansers als de choreografen waren in hun nopjes. Met talrijke trofeeën keerden ze terug naar Roeselare. Met prachtige prestaties in de balletstijl wisten ze goud te behalen voor Odile Verstraete met haar improvisatie Ballet, goud voor het team ND-Ensemble en zilver voor de balletsolo van Milan.

Solodansers

Ook in de Moderne stijl waren er podiumplaatsen, waaronder brons met de solo modern en goud met improvisatie modern voor Milan Yep, zilver voor het team ND-Teens, zilver voor het duo Emma Van D’huynslager en Friele Callewaert en brons voor het team ND-Compagnie.

Daarnaast ontvingen ook verschillende solodansers mooie erkenning. Proficiat aan al deze danstalenten. Een welgemeende felicitatie gaat ook uit naar de choreografen Justin Yep, Ineke Vandevyvere en Justine Margodt voor hun creaties.

Audities

Wil je deel uitmaken van de Ndigo-teams? Kom dan auditie doen op woensdag 31 mei. Waag je kans en laat je dansvaardigheden zien aan het team. Ndigo verwelkomt graag nieuwe dansers die hun passie willen delen en zich willen aansluiten bij een dansgemeenschap.