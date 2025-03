Dansschool Dance NRGY viert 20-jarig bestaan: “Opvolging is verzekerd”

De dansschool van Muriel Defever (40) blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Ze zette er Blankenberge internationaal mee op de kaart, maar verloor tegelijk ook de persoonlijke aanpak nooit uit het oog. “Onze dansschool is één grote familie.”

Dance NRGY schoot in januari 2005 bescheiden uit de startblokken. “We zijn toen gestart met 26 leden, enkele maanden later stond de teller al op honderdvijftig. Nooit gedacht dat het zo snel zo’n hoge vlucht zou nemen, maar we kwamen dan ook van meet af aan veel in het straatbeeld met onze dansers. Geen bloemenstoet of halloweenparade zonder dat we erbij waren”, aldus Muriel.

De dansschool kende een paar jaar geleden een piek van boven de vijfhonderd leden, maar met corona was er een fikse terugval. “Ons ledenaantal werd toen bijna gehalveerd”, zegt Muriel. “Veel leden zijn in die periode gestopt met competitie, en dansen nu enkel nog recreatief. Maar ik voel dat er weer iets aan het broeien is.”

Evolutie

De komende jaren wil ze het aanbod voor volwassenen verder uitbreiden. “We zijn onlangs gestart met linedance en daar komt een heel gevarieerd publiek op af. Dansstijlen blijven trouwens op zich ook evolueren. Zeker op competitieniveau merken we dat de lat vandaag hoog ligt. Ik sta er zelf ook nog dikwijls van te kijken wat achtjarige dansertjes tegenwoordig al in hun mars hebben”, klinkt het.

Zelf was Muriel amper vier jaar toen ze startte met ballet. “Ondertussen geeft mijn oudste dochter ook dansles. Ze is er echt door gebeten. Da’s leuk, want vroeger miste ik een deel van het gezinsleven. Nu mijn twee dochters ook allebei dansen, is de opvolging voor mijn dansschool alvast verzekerd”, knipoogt Muriel.

Zorgeloos dansen

De grootste troef van haar dansschool, is volgens Muriel ook het familiale karakter. “Onze dansschool voelt als één grote familie. Iedereen kan hier zichzelf zijn, de dagdagelijkse zorgen even aan de kant zetten. Weet je, hier worden vriendschappen gesmeed voor het leven. Sommige dansers zijn ondertussen al twintig jaar weg, maar hebben nog altijd contact met elkaar. Mooi dat we naast het dansen ook verbinding kunnen creëren.”

Op 7 en 8 juni geeft Dance NRGY een jubileumshow in het CC Casino. “Dat wordt een mooie terugblik op de voorbije twintig jaar”, besluit Muriel.