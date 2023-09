Dans- en Balletstudio S-pression breidt activiteiten uit

Al twintig jaar lang scheert S-pression hoge toppen met danslessen op maat. Sinds 2010 is de dansschool ook aanwezig in Maldegem, waar het S-pression-concept meteen aansloeg. “Wegens de grote vraag naar lessen breiden we nu onze activiteiten in Maldegem uit”, zegt Sara Mussche.

“Concreet betekent dit dat we naast onze lessen in sporthal Meos op woensdag vanaf nu op zaterdag ook danslessen geven in de sporthal van de Maricolen”, klinkt het.

“In sporthal Meos blijven we op woensdag van 13.45 tot 18.30 uur ‘Kids Dancemix’, ‘Kleuterdans’, ‘Clip / hiphop’ en ‘Street /Urban’ aanbieden en in de sporthal van de Maricolen kunnen jonge dansers vanaf nu op zaterdag van 9 tot 12.10 uur eveneens terecht voor ‘Kids Dancemix’, ‘Kleuterdans’ en ‘Clip/hiphop’.

De lessen in sporthal Meos op woensdag worden gegeven door Aike Vanhullebusch en die in de sporthal van de Maricolen op zaterdag door Hanne Van Rie. Van maandag 4/9 tot en met zaterdag 16/9 organiseert S-pression gratis proeflessen. Meer info op www.s-pression.be. (MIWI)