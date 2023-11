Dance Passion in de prijzen

Recent mocht dansschool Dance Passion samen met Danssport Vlaanderen in Brugge het WK Disco organiseren. Hun eigen dansers zorgden voor een zilveren en bronzen medaille. Op de open internationale wedstrijden kaapten ze tevens enkele mooie prijzen weg.

Aan het WK Disco namen zo’n 380 geselecteerde dansers uit diverse landen deel. Naast België was dit Polen, Zweden en Hongarije. “We zijn bijzonder trots dat we bij onze eigen organisatie een duo vicewereldkampioenen hebben, alsook een groep die derde werd”, vertelt Sharon Cappelle van Dance Passion, dat actief is in Sportcentrum Nisus in Ruddervoorde. Dansers die niet geselecteerd waren voor het WK konden in Sport Vlaanderen in Brugge aan een open internationale wedstrijd meedoen. “Tevens in competitie en op een iets hoger niveau dan de wedstrijden die ze gewend zijn. Ook daar zijn we in verschillende categorieën eerste geworden, met solodansers, alsook in duo en drie groepen: met Xtreme bij de junioren, Xcited en Xactly bij de adults.” Xotic, een groepje van zeven met Neela Acquet, Liezel Naiaert, Merel Casier, Gaëlle François, Jelena Van Acker, Flore Hubreght en Ines Coudenys, behaalde onder leiding van Ofure Ibhiabor een bronzen medaille op het WK. Zilver was er voor het duo Neela Acquet uit Zedelgem en Amelie Van Acker uit Ruddervoorde.

Veel dansstijlen

“Dit is een mooie beloning voor het vele werk dat zij erin steken. De meeste dansers zijn bij ons toch wekelijks zo’n tien uur actief, zij het niet enkel in disco. Wij willen graag dat ze veel stijlen aanleren, dus ook ballet, jazz, modern en hip-hop. Vanuit die andere stijlen kunnen ze immers erg veel opsteken om aan disco te doen”, weet Sharon. “Ballet is als basis steeds belangrijk.”

Dansschool Dance Passion is enorm aan het groeien, vertelt Sharon. “Zo vertrekt Ofure met haar groep volgende week alweer naar Slowakije om er aan een andere internationale competitie mee te doen.” (ACR)