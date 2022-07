Damse traditiemenners in de prijzen in Turijn

Stefaan en Ann Martens uit Oostkerke en Ludo en Marianne Vanden Bussche uit Damme behaalden in het mennen de eerste prijs op de 7de Concorso Internazionale Di Attachi Di Tradizione in Turijn, Italië. Zij vormden samen met Mario en Vanessa Renaer en Luc en Bernadette Pierson het Belgische team.

Beter dan hun reis naar Sevilla in 2019, met een geslaagde deelname aan zowel de CIAT (Concours International d’Attelage de Traditionals) als aan het gebeuren in de Maestranza, zou het nooit worden. Althans, dat was wat Stefaan en Ludo, twee traditiemenners uit Damme, dachten voor hun vertrek naar Turijn. Daar namen ze deel aan de CIAT op de Venaria Reale als een van de paleizen van de vroegere koninklijke Italiaanse familie, het Versailles van Italië. “Een CIAT is een internationale wedstrijd voor traditionele aanspanningen met authentieke rijtuigen. Twee dagen heen en twee dagen terug met een tussenstop was het reisplan van initiatiefnemer Ludo Vanden Bussche. In Dijon kregen de paarden nachtlogies in de voormalige stallen van de hertogen van Bourgondië. Doorheen de Frejustunnel bereikten we de andere zijde van de Alpen”, vertelt Stefaan Martens.

Bloedheet

Al gauw bleek dat een deelname, bij bloedhete temperaturen rond de 40 graden, geen evidentie zou worden. “De wedstrijd zelf bestond uit diverse onderdelen. Bij de presentatie werden de koets, de optuiging van de paarden en de kledij van de menner en passagiers beoordeeld door een internationale jury. Daarna volgde een route van 15 kilometer doorheen het koninklijk domein Parco la Mandria. “We konden in dit natuurpark genieten van de mooie omgeving. Ondertussen stonden vijf proeven op het programma. De vaardigheidsproef nadien vond plaats tussen de buxussen en taxussen van de Franse tuinen voor het kasteel.”

Grote variatie gespannen

Na de wedstrijd werden de koetsen opgesteld voor de prijsuitreiking. “Hier konden ze vaststellen welke grote variatie aan mooie gespannen te zien was op deze internationale wedstrijd.” De vreugde was groot toen bleek dat Stefaan, Ludo en Mario eerste werden in hun reeks en Luc een tweede plaats behaalde. Een grote eer voor de Belgische traditiemenners. “Wat ons bij deze niet-alledaagse trip zal bijblijven, is de goede sfeer en de groepsgeest onder de vier teams van Belgische deelnemers”, besluit Stefaan. “Omdat een mens altijd een beetje moet blijven dromen, kijken wij reeds vol verwachting uit naar een volgende editie.” (ACR)