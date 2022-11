Damse Duivelshond Crossduathlon op nieuwe locatie

Zaterdag 26 november organiseert Triathlonclub Damme opnieuw de Duivelshond Crossduathlon. Vijf jaar vormde de school SASK in Sint-Kruis het epicentrum voor de wedstrijd. Nu trekt de organisatie naar de terreinen van het militair domein in Sijsele.

Het loopparcours zal hierdoor niet langer in het Veltembos liggen, maar in de omgeving van het militair domein. “Omdat deze site niet permanent toegankelijk is en ook omdat een stuk privaat domein in het parcours zit, wordt er geen GPX openbaar gezet”, legt voorzitter Patrick Segers uit. Zowel het loop- als fietsparcours starten binnen de Kazernesite en komen iedere ronde doorheen de (indoor) aankomst(wissel)zone waar de supporters de deelnemers kunnen aanmoedigen.

Welverdiende douche

Het fietsparcours blijft in het nabijgelegen Ryckeveldebos en omstreken nagenoeg hetzelfde, al moeten sommige stukken in omgekeerde richting gereden worden. “Na de wedstrijd wacht iedere deelnemer een warme kom soep en een welverdiende douche in de luxe mobiele douches van de City Wash. Verder is er een goodiebag voorzien voor iedere voorinschrijving. Na de podiumceremonie is er een tombola onder de deelnemers waarvan de winnaar met een nieuwe mountainbike huiswaarts kan keren.”

De Duivelshond Duathlon ontstond destijds uit een mountainbiketoertocht. Omdat het parcours te moeilijk werd is men bij de triatlonclub uit Damme daarna gestart met een crossduatlon. “Er zijn heel wat mensen die zich op de lange afstand willen voorbereiden op de Hel van Kasterlee, midden december”, aldus de voorzitter.

Sterk deelnemersveld

De Duivelshond Duathlon verwijst naar het dier op het wapenschild van de stad Damme. De deelnemers kunnen zaterdag 26 november voor de zesde editie uit twee afstanden kiezen: een korte met 5 km lopen, 35 km mountainbiken en nog eens 5 km lopen, met start om 11 uur. De lange afstand vormt 10 km lopen, 55 km op de mountainbike en 10 km lopen, met start om 10 uur.

Ook de duo’s krijgen een kans om zich te bewijzen. “Sedert het ontstaan kunnen wij toch met enige fierheid tal van kleppers tot het deelnemersveld rekenen. Zo waren er Seppe Odeyn en Miek Vyncke, respectievelijk wereldkampioen en Europees kampioen in hun discipline.”

“Maar ook Jens Keukeleire, Lucky Berlage, Gerry Duryts, Hans Van Den Buverie, Sofie De Wulf, Eveline Dreesen en tal van anderen zetten hun beste beentje voor om een podiumplaats te bemachtigen. Laat ons daarbij ook en vooral de talrijke recreanten niet vergeten die telkens hun kansen in weer en wind komen wagen. Wij bieden tevens de kans aan de winnaars om hun titel in een volgende editie met een wildcard te verdedigen.”

