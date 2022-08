Dams bedrijf Redd Point ontwikkelt technologie die discussies bij padel moet vermijden: raakte de bal de wand of de grond?

Het voetbal heeft zijn VAR en het tennis Hawk-Eye. En padel? Deze sport maakt nu kennis met Redd Point. Deze Damse onderneming ontwikkelde een technologie die een einde moet maken aan de eeuwige discussie op padelvelden: raakte de bal eerst de wand of eerst de grond?

Björn Branders en Yannis Baltogiannis hebben samen de firma Redd Point, die gevestigd in de Lambrecht Bovijnstraat in Damme, opgericht. Björn runt tegelijkertijd een bedrijf voor elektrische fietsen, Yannis geeft tennis- en padelles.

Discussie

“Raakte de bal eerst de grond of eerst de wand?” Het is een discussie die maar al te vaak te horen is op een padelveld. Zelfs bij professionele wedstrijden kunnen scheidsrechters niet altijd beoordelen of een bal geldig (eerst de grond) of ongeldig (eerst de wand) is en beslissen ze dan maar om het punt te laten herspelen.

“Om die frustraties weg te werken ontwikkelden wij een elektronisch systeem dat in een fractie van een seconde aangeeft of de bal eerst de grond of eerst de wand raakte”, zegt Björn Branders.

Sensorsticker

De gepatenteerde technologie van Redd Point bestaat uit een laser en een sensorsticker, die op de achterste wand van een padelveld worden geïnstalleerd. Waarom de achterste wand? Omdat de overgrote meerderheid van de twijfelgevallen daar plaatsvindt. Het is echter de bedoeling om gaandeweg uit te breiden naar de zijwanden.

“Je kan onze technologie vergelijken met het inzetten van de videoref in het voetbal of lijntechnologie in het tennis. Al is Redd Point wel een pak goedkoper. Een videoref en lijntechnologie vereisen heel wat camera’s en software, dat is bij ons niet het geval. Twee andere troeven zijn het gebruiksgemak en de snelheid: we kunnen onze technologie zowel op nieuwe als op bestaande velden installeren en in een fractie van een seconde krijg je een beoordeling”, legt Yannis Baltogiannis uit.

Ontwikkeling

Redd Point patenteerde haar technologie al in België en een internationale octrooiaanvraag is lopende. De internationale padelfederatie FIP zou er volgens de Damse firma ervoor open staan om de technologie op te nemen in haar reglementen en toernooien.

Samen met Verhaert, een bedrijf gespecialiseerd in productontwikkeling, creëerde Redd Point al een proof of concept. Volgende stappen? Een prototype en een productielijn in een verkoopbaar jasje maken om het snel toenemende aantal padelvelden te voorzien van de Redd Point-technologie.

Op korte termijn mikt Redd Point op een eerste installatie in het najaar, vervolgens wil de onderneming tien pilootprojecten opstarten. Padelvelden rijzen als paddenstoelen uit de grond: er zijn al meer dan 1.300 padelvelden in België.