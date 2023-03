DamonNoyelle debuteert bij historics met winst

Damon Noyelle heeft zijn debuut bij de historics niet gemist: met zijn nieuwe Subaru Impreza 555 reed hij in de Short Rally van Moorslede naar de zege. Hij werd ook knap zevende algemeen.

Van een Mitsubishi Lancer, over een BMW, tot een Renault Clio: Damon Noyelle kon in zijn nog jonge carrière al van heel wat rallywagens proeven. Deze winter kocht de 27-jarige Zuidschotenaar een Subaru Impreza 555 uit 1995. “Ik ben ooit begonnen met een Subaru, en dat lag me wel. Met dit eerste model heb ik altijd al willen rijden. Een ex-fabriekswagen is intussen bijna onbetaalbaar, maar uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij een Pools bedrijf dat zulke wagens volgens dezelfde homologatie opbouwt.”

Vriendin als copilote

Noyelle deed in Moorslede meteen mee voor een plek in de top tien. “We hadden niet echt grote verwachtingen. We wilden vooral finishen en de wagen leren kennen. In de eerste ronde moesten we in de regen rijden en kwamen we tot de vaststelling dat de ruitenwissers niet werkten. Vanaf de tweede ronde konden we wel ons tempo rijden en toen Lode De Keyser een foutje maakte, zijn we bij de historics aan de leiding gekomen en hebben we die plek verdedigd. Die zevende plaats algemeen hadden we zeker niet verwacht.”

Noyelle reed voor het eerst met zijn vriendin Alison Goudeseune als copilote. “Normaal gingen we vorig jaar al eens samen rijden, op het einde van het seizoen, maar dat ging toen niet door omdat ik mijn enkel had gebroken. Het is ons goed bevallen en ze zal me zeker nog vergezellen.”

Sterke concurrentie

De piloot ziet nog progressie voor de komende wedstrijden: “We moeten nog wat werken aan de afstellingen. Ik denk wel dat het goed komt. Als onder andere Paul Lietaer erbij komt in de Rally van de Monteberg, zal de concurrentie bij de historics een stuk sterker zijn. De bedoeling is om, met de Monteberg, de ORC Rally en Wervik, nu vooral wat VAS-wedstrijden te rijden, en daarna misschien Ieper. In het tweede deel van het seizoen zullen we kijken hoe we ervoor staan in het VAS-kampioenschap en ons programma misschien aanpassen als de titel erin zit.” (JDH)