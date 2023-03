Damesteams van badmintonclub DZ99 namen het tegen elkaar op

Badmintonclub DZ99 met werking in Deerlijk en Zwevegem heeft dit seizoen twee ploegen meedraaien in Eerste Liga, de hoogste afdeling bij de dames. De twee teams stonden het voorbije weekend tegenover elkaar en gaven het beste van zichzelf in het clubonderonsje. DZ99 1 haalde het uiteindelijk met 7-1 van DZ99 2. Clara Beel en Steffi Avet zorgden voor het enige winstpuntje. Zij haalden het na een spannende dubbel van Charlot Philips en Suzanne Devos. Met nog drie wedstrijden te gaan, staat DZ99 1 er bijzonder goed voor om de titel binnen te halen. (DRD/foto DRD)