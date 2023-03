Damesteam van Badmintonclub Torhout al zeker van de titel

Heuglijk nieuws vanuit Badmintonclub Torhout met zijn thuisbasis in de stedelijke sporthal. De damesploeg van de vereniging heeft dit seizoen in zijn reeks, eerste provinciale, met glans de titel behaald.

Het team, bestaande uit Ilke Vanoverberghe, haar mama Kim Dumarey, Sarah Baert, Iris Hollevoet, Veronique Lamon en Lieselore Vlaeminck, verloor geen enkele ontmoeting en is nu al zeker van de eindzege. De speelsters kunnen de laatste clash van het speeljaar, op vrijdag 7 april tegen de dames van Ombesa uit Brugge, dus zorgeloos tegemoet gaan.

Volgend seizoen zal de ploeg, die uiteraard promoveert, zich mogen meten met de clubs uit de derde liga. Benieuwd hoe het team zal standhouden tegen dat sportieve geweld. Met een gezonde mix van jeugdig enthousiasme en doorgewinterde ervaring zou het moeten lukken.

Trainingen en quiz

BC Torhout heeft twee trainingsmomenten in de stedelijke sporthal, op maandag- en vrijdagavond. Wie kennis wil maken met de club is welkom op een van de speelavonden. Badminton is een amusante, intensieve en vrij technische sport die ook op recreatief niveau beoefend kan worden.

Op zaterdagavond 1 april organiseert de club de derde quiz. Dat gebeurt in zaal Club de B aan de ’s Gravenwinkelstraat. Deelnemen kost 20 euro per ploeg van maximum vier personen. (JS)

www.badmintonclubtorhout.be