Damesploeg EFC-JODA-ITC kampioen ploegentriatlon

Op zondag 1 mei werd de damesploeg van EFC-JODA-ITC Belgisch kampioen ploegentriatlon in Doornik. Daarmee volgen ze zichzelf op als Belgisch kampioen. Ook de andere ploegen van de Izegemse triatlonclub behaalden uitstekende resultaten.

“Schitterend nieuws over onze damesploeg van EFC-JODA-ITC. Zij zijn afgelopen zondag Belgisch kampioen ploegentriatlon geworden in Doornik en volgen daarmee zichzelf op”, opent Frank Bruyneel, voorzitter van de Izegemse triatlonclub. “Het BK voor ploegen keerde voor het eerst sinds een aantal jaar terug naar Doornik. Per ploeg mochten vijf vrouwen starten, minstens drie daarvan moesten finishen.”

“Pas bij het loopgedeelte konden Katrien Maes, Eva Cornelisse en Nele Dequae het verschil maken. Ze hadden de snelste zwemtijd, maar zagen tijdens het fietsen 3MD en de Athletes For Hope (gecoacht door Marc Herremans) dichterbij komen, maar uiteindelijk behaalden ze een knappe tijd van 1u05’59. Wat nog opvallend is, is dat de drie triatletes allemaal bezig zijn aan een opleiding geneeskunde.”

“Onze tweede jeugdige damesploeg werd bovendien negende. Prima resultaten op een deelnemersveld van 62 damesploegen. Bij de heren kon de eerste ploeg beslag leggen op een achtste plaats, en het tweede team werd zestiende op een totaal van 115 ploegen”, besluit Frank Bruyneel. (RV)