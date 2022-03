Dames van badmintonclub DZ99 zijn kampioen in Tweede Liga

Met een klinkende 7-1-overwinning tegen De Valkaart kroonden de dames van badmintonclub zich in de Gaverhal in Deerlijk tot kampioen in Tweede Liga A.

DZ99 moest het in de competitie opnemen tegen vijf tegenstanders: Landegem, Latem-De Pinte, De Valkaart, Wit-Wit en Lebad Kortrijk. Het team won tot nu toe alle negen wedstrijden en mag zich de onbetwiste kampioen noemen. De laatste wedstrijd tegen Latem-De Pinte is nog slechts een formaliteit en wordt op zaterdag 26 maart afgewerkt in Sportpunt in Zwevegem. (DRD)