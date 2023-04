Dames van badmintonclub DZ99 kampioen in Eerste Liga

Badmintonclub DZ99 uit Deerlijk blijft de successen aan elkaar rijgen. Het eerste damesteam kroonde zich tot kampioen in Eerste Liga.

DZ99 1 wist wat er tijdens het paasweekend op spel stond. Winnen tegen Pluimplukkers (Gent) betekende mathematisch zekerheid over de kampioenstitel.

Het team, bestaande uit Lisa Demeyere, Marthe Tack, Marie Vanderbeken, Suzanne Devos, Marie Demeyere, Charlotte Philips en Margaux Legein, maakte er een ware demonstratie van in de Gaverhal in Deerlijk. Alle partijen, 4 enkels en 4 dubbels, werden winnend afgesloten en er werd zelfs geen enkele set prijs gegeven. Na de overdonderende 8-0-overwinning kon de champagne ontkurkt worden en werd er een feestje gebouwd. De laatste competitiewedstrijd, in en tegen Dijlevallei 1 (Leuven), heeft geen invloed meer op eindrangschikking.