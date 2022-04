Dames van Apolloon Kortrijk Spurs gaan nog voluit: “We doen er alles aan om dit seizoen nog drie keer te winnen”

In Liga bij de dames staat Apolloon Kortrijk Spurs op een achtste plaats met drie overwinningen achter haar naam. De ploeg van coach Till Dhaene maakte gedurende het seizoen al flink wat progressie. “Twee jaar geleden promoveerden we naar Liga”, opent de 37-jarige Kortrijkzaan.

“Vorig jaar was een non-seizoen door coronaperikelen. Het was dus nog een beetje zoeken en we wilden vooral aan onze eigen ploeg bouwen. Dit doe ik samen met Wim Bossuyt, een duobaan dus. “Er is nog veel werk, maar ondertussen zetten we al mooie stappen. Dit doet ons hopen voor volgend seizoen, waar we meer op de middenmoot willen mikken.”

Vol aan de bak

“Maar eerst moeten we nog vol aan de bak. Om te beginnen volgende week tegen HC Aalst in de Lange Munte. In de heenronde gingen we met 20-17 onderuit. Dit keer willen we de punten thuis houden. Ook tegen Brabo Denderbelle moeten we na het 19-18 verlies ditmaal de volle buit kunnen pakken een week later.”

“En er wacht ons nog een dubbelconfrontatie met HC Welta Mechelen. Zij staan achter ons, en ook daar willen we absoluut twee keer winnen”, besluit een ambitieuze Till Dhaene.

(ELD)