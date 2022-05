Dames Knack Roeselare kampioen in Regio OostWest: “Handbal is de lijm die ons samenhoudt”

De dames van Knack Handbalteam Roeselare hebben zich tot kampioen gekroond in Regio OostWest. Het team versloeg Waasmunster met 20-8 en daardoor kan eerste achtervolger HBC Izegem de kloof niet meer dichten. Ondanks de titel kiest de ploeg ervoor om niet over te gaan naar de liga.

“Bij aanvang van het seizoen waren er bij ons vooral veel vragen. Hoe zouden we voor de dag komen, na een coronaseizoen? Zal de visie van de nieuwe coach meteen matchen met het team? Zullen we überhaupt matchen?”, vertelt de 28-jarige kapitein Lisa Soenen uit Izegem, die aantreedt als hoekspeelster en middenopbouwer.

“Veel vragen en onzekerheden, maar slechts één verwachting: elkaar terugvinden, op en naast het veld. En er vooral van genieten. Handbal is de lijm die ons samenhoudt, ons verbindt. En laat dat nu net iets zijn dat we de laatste tijd immens gemist hadden. Verbinding.”

“Gaandeweg werd het natuurlijk duidelijk dat het wel héél erg goed liep. En dat er wel eens meer in zou kunnen zitten dan genieten alleen. Van echte titelambities durfden we echter pas te dromen na de heenronde. Vanaf dan gingen we doelgericht jagen op onze droom.”

“De teamspirit is zonder enige twijfel wat dit team zo sterk maakt. De connectie zorgt ervoor dat je voor elkaar, de groep en iedere bal strijdt. Daarnaast droeg iedereen z’n steentje bij op en naast het veld. Dat alles in combinatie met een goede portie West-Vlaamse nuchterheid bleek goud waard.”

“Tot slot konden we stellen dat we zo goed als iedere match collectief sterk uit de hoek kwamen. Iedere positie is bezet met iemand die kan scoren. Waardoor het gevaar van alle kanten kon komen.”

Keuze van het hoofd

“Als team en bestuur besloten we voor een eerder atypische keuze: we blijven in onze reeks. Dat doet de wenkbrauwen misschien fronsen, maar het is een weloverwogen besluit. Eentje waarbij we toch even moesten luisteren naar het hoofd.”

“Komend seizoen is er namelijk wat uitstroom binnen onze kern omwille van gezinssituatie, afstand… Dat gecombineerd met een flinke instroom jeugd zorgt ervoor dat we moeten herorganiseren. We hopen op een goed vervolgseizoen, waarbij we bouwen aan een geïntegreerd team dat een stabiele toekomst in de liga heeft.”

“Versterkingen zijn altijd welkom. Zeker en vast in onze jeugdreeksen. Volgend seizoen kunnen we alvast rekenen op een frisse generatie meisjes die dit jaar ook kampioen speelden. Die dubbel, dat is dus mooie geschiedenis. Maar na die generatie is er een duidelijk tekort aan meisjes. Komend seizoen zullen we vooral moeten inzetten op de integratie van de jeugd. Jong en oud laten binden, op en naast het veld.”

