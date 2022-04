Dames HBC Izegem zaterdag kampioen?: “Seizoen op beste manier afsluiten”

De dames van Handbalclub Izegem kunnen komende zaterdag kampioen worden als ze thuis weten te winnen van Sporting Pelt. Wellicht wordt dit geen probleem, maar mochten de dames het hier toch laten liggen, resteren er nog twee wedstrijden om de titel alsnog veilig te stellen.

“Ik hoop natuurlijk op een overwinning van Izegem zaterdag tegen Sporting Pelt”, opent de 25-jarige linkerhoek en opbouwer Clarisse Mannechez uit Houthem die studeert om sportleraar te worden. “Ik denk dat het voor beide teams een goede wedstrijd wordt. Sporting Pelt is een geweldig team en we zullen samen moeten spelen en onze fouten moeten beperken als we deze wedstrijd willen winnen. Het is de voorlaatste wedstrijd thuis en we willen dit seizoen op de best mogelijke manier afsluiten.”

Mooie resultaten

“Dit is mijn eerste seizoen bij HBCI, dus ik wist niet wat ik mocht verwachten. Na de eerste wedstrijden zag ik het potentieel van het team en begreep ik dat we op de bovenste plaatsen konden eindigen. We hebben geweldige individuele spelers en ook een sterk teamspel.”

“Ik denk dat dat de reden is waarom we dit seizoen zo’n fantastische resultaten hebben behaald. Maar ik geef toe dat het een enorme verrassing is om als eerste te eindigen en ik ben verheugd omdat dit team het absoluut verdient.”

“Voor volgend jaar zullen we nog meer moeten trainen en meer in ons moeten investeren. Ik denk dat het hogere niveau niet eenvoudig zal zijn, maar we kunnen er doorheen komen als we het verlies van ballen en de slechte passes beperken en we meer geconcentreerd zijn op het veld.”

“In het ergste geval, zelfs als we het moeilijk hebben, zal het een ervaring voor ons allemaal zijn en zullen we hoe dan ook vooruitgang boeken”, besluit Clarisse Mannechez.

(RV)