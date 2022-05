Dames HBC Izegem kampioen in Liga: De titel als beloning voor een mix van ervaring, jong geweld en vriendschap

Na de 33-15-overwinning tegen Sporting Pelt mochten de champagnekurken knallen bij de dames van HBC Izegem, want met nog drie wedstrijden te gaan kon eerste achtervolger Pentagoon Kortessem de kloof in de Liga niet meer dichten.

“We beschikken over een heel grote kern. Enerzijds hebben we de basis van vorig jaar en anderzijds kwamen dit jaar de M17 van vorig jaar ons vervoegen, waarin toch heel wat talent zit”, zegt coach Luc Coucke. “Wat deze ploeg zeker en vast zo sterk maakt, is dat ze ontzettend goed aan elkaar hangen. Het zijn echte vriendinnen. Als er eens iemand mist, gaat er daar niemand op zitten vitten. Er is enkel sprake van positieve coaching op en naast het veld.”

Seizoen zonder problemen

“Dankzij het kampioenschap kan de ploeg volgend seizoen aan de bak in tweede nationale”, gaat de coach verder. “Voor de beker speelden we al tegen Sprimont dat uitkomt in tweede nationale, en daar hebben we denk ik met een punt of vier verschil tegen verloren. Zij zeiden dat het tegen ons hun moeilijkste match tot dusver was geweest. Als dezelfde kern kan behouden worden, denk ik dat Izegem zonder problemen het seizoen zou kunnen doorkomen en ergens halverwege zou kunnen eindigen in de competitie.”

“Natuurlijk zal het niveau hoger liggen. Pelt, waartegen we onze kampioenswedstrijd speelden, heeft ook een ploeg in tweede nationale en enkelen van hen speelden noodgedwongen mee in de kampioenswedstrijd omdat zij niet over zo’n brede kern beschikken. Je ziet dat die spelers een verschil maken.”

“Of de ploeg volgend jaar behouden kan worden, valt nog af te wachten. Ik weet bijvoorbeeld dat Waasmunster enorm aan de mouw van Femke Tack trekt. Zij zitten in eerste nationale, maar ik denk niet dat ze zal gaan en liever bij HBCI blijft. Voor mij is het bovendien mijn laatste jaar als trainer. Het is een mooie afsluiter om met dit kampioenschap te eindigen. Ik weet niet of er al een trainer gevonden is voor volgend jaar. Ik heb er ook geen zicht op of er naar versterking gezocht wordt. Er mogen er altijd bijkomen, natuurlijk.”

Sterkte van de bank

“Ik denk dat het belangrijkste volgend jaar zal zijn om de jeugd op hetzelfde niveau te krijgen als de kern. Wanneer er jeugd bijkomt, gaat het niveau altijd een klein beetje naar beneden. Dat is normaal. Als zij nog wat meer geïntegreerd raken in het spel en ze hen op hetzelfde niveau kunnen krijgen, kunnen ze wedstrijden naar zich toe trekken. Want de sterkte van een ploeg is de sterkte van de bank”, besluit de afscheidnemende trainer.

(RV)