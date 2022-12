Dames Handbalclub OLVA Brugge is actief in de reeks Regio Oost-West en staat momenteel op de tweede plaats in de rangschikking.

Boven v.l.n.r.: Isolde Libbrecht, Morgane Vandendorpe, Tara Van Tieghem, Eva van Belleghem en coach Nico Braeckman. Onder v.l.n.r.: Evy De Vlieghere, Jolien Morent, Fien Dedeyne, Griffin De Craemer en Amke De Weerdt. Mara Denolf en Karen Lust ontbreken.

(ACR)