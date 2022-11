Dames Handbal Roeselare hopen op nieuwe stunt: “We stimuleren elkaar en geloven in ieders kunnen”

De dames van Handbal Roeselare die in Regio Oost-West uitkomen, nemen het in de beker op tegen Visé dat in First Devision speelt. Roeselare stuntte al in de beker tegen Pelt uit tweede nationale.

“Het seizoen loopt zoals we gehoopt hadden”, opent de 29-jarige rechterbak Anneleen D’hoop uit Roeselare. “Vorig jaar verloren we tegen Dendermonde thuis en dit seizoen hebben we kunnen winnen. Ook de verplaatsing tegen Izegem hebben we gewonnen. Vorig jaar speelden we kampioen, maar omdat drie basisspeelsters zwanger zijn en de jeugd overkwam naar de dames hebben we besloten om dit jaar opnieuw te kiezen voor regio. We moeten elkaar nog wat beter leren kennen.”

Twee klassen verschil

“Met de beker van België is het altijd een gok door de loting. Door de loting moesten wij de eerste ronde niet spelen. In de tweede ronde kwamen we onmiddellijk uit tegen Pelt (2de nationale). Daardoor krijg je bij de start 5-0 voor omdat onze reeksen meer dan twee klassen verschillen. Het is totaal onverwacht dat we deze wedstrijd gewonnen hebben.”

“Visé heeft vorig jaar een heel goed seizoen gespeeld. Het is een club die al jaren op een hoog niveau speelt. Het is een unicum dat wij als regioploeg de kans hebben om tegen zo een ploeg te spelen. Roeselare is altijd al een ploeg geweest die beter speelt tegen sterkere ploegen. De wil om ons te bewijzen en te schitteren is groot. En zoals Lisa (Soenen, middenspeelster, red.) het vorig jaar omschreef nadat we kampioen werden: handbal is de lijm die ons samenhoudt. Voor velen van ons is handbal meer dan een paar uurtjes per week samen sporten. Het is een uitlaatklep, een plaats waar iedereen welkom is. We stimuleren elkaar en geloven in ieders kunnen.”

Sprankeltje hoop

“De kans dat we winnen tegen landskampioen Visé is klein, maar we leven van een klein sprankeltje hoop en we zijn ervan overtuigd dat we veel zullen leren van zo’n match. De match tegen Visé wordt sowieso een unieke ervaring. Supporters zijn altijd welkom in sporthal VMS in de Blekerijstraat 69 in Roeselare.” (RV)