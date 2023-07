Dames 6 KTC Isis provinciaal kampioen na spannend slot: “Aanvankelijk niet duidelijk wie winnaar was geworden”

De Dames 6 van KTC Isis konden na een heel spannende en opvallende finale tegen Lichtervelde de titel van provinciaal kampioen binnenslepen. Eind augustus spelen ze daardoor de nationale eindronde, maar met wie ze daar de degens moeten kruisen, is momenteel nog niet geweten.

“Van 22 april tot en met 20 mei speelden we telkens op zaterdagnamiddag de voorrondes van de interclub”, vertelt Christèle Deforche, aanvoerder van het team. “Hierbij wordt in verschillende poules gespeeld en speel je tegen iedereen van jouw poule. Per ontmoeting worden vier enkelspelen en twee dubbels gespeeld. We wonnen alle ontmoetingen en werden hierdoor poulewinnaar en bijgevolg waren we ook geplaatst voor de daarop volgende eindronde.”

De eerste twee van elke poule zijn geplaatst voor de eindronde. De eindronde werd dan gespeeld vanaf 3 juni. In die eindronde zijn het wedstrijden met een rechtstreekse uitschakeling.

“Op zaterdag 24 juni werd de finale gespeeld in en tegen Lichtervelde. Het was die dag net heel warm, meer dan 30 graden en het werd een lange en zenuwslopende dag. Na de enkels stond het 2-2 en kon het dus nog alle kanten op. Beide clubs wonnen daarna 1 dubbelspel. Het werd uiteindelijk gelijk in aantal gewonnen matchen, sets en spelletjes, iets wat heel uitzonderlijk is en het was dan ook niet meteen duidelijk wie de winnaar was. Maar uiteindelijk werden wij toch aangeduid als winnaar. Wij hadden in de enkelspelen 1 set meer behaald dan onze tegenstanders en we hadden ook de tweede dubbel gewonnen waardoor wij als winnaar uit de bus kwamen na een wel heel spannende finale.”

Nieuwe ploeg

“De finale was dan ook de moeilijkste ontmoeting tijdens deze interclub. De overige ontmoetingen konden we gemakkelijker winnen. We waren aan de interclub begonnen zonder hoge verwachtingen omdat we deels een nieuwe ploeg vormen. Onze bestaande ploeg werd namelijk uitgebreid met een aantal nieuwe speelsters.”

“Door het winnen van de provinciale titel zijn we nu geplaatst voor de nationale eindronde. Die start vanaf zaterdag 26 augustus. Voorlopig weten we nog niet tegen wie we het zullen moeten opnemen. Normaal zal dit binnenkort duidelijk zijn. Hierbij wordt dan ook terug gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Vooraf weten we niet goed tegen wie en welke klassementen we zullen uitkomen, maar we zullen alvast weer ons uiterste best doen om zo ver mogelijk te geraken”, besluit Christèle.

