Dames 1D Badmintonclub Tielt kampioen

De kampioenenploeg 1D van BC Tielt heeft zijn laatste wedstrijd in derde liga gespeeld, tegen Royal Antwerpen. Winst of verlies deed er niet meer toe, want de ploeg had eerder de beslissende wedstrijd tegen Eernegem gewonnen. De energieke Tieltse dames wonnen met 5-3 en sloten zo de competitie succesvol af. Kapitein Elisa Vandewiele geeft wat duiding.

“Als kapitein is het mijn taak de ploegopstelling op te maken”, zegt Elisa (30), die in Ardooie woont. “Meestal is dat vrij gevarieerd. Ik zie er een beurtrol in, want we zijn allemaal super goed op elkaar afgesteld. Het maakt niet uit wie met wie speelt, het draait heel goed in de ploeg. We moeten vier dubbels en vier enkels afwerken. Voor winst moet je minstens vijf van de acht wedstrijden gewonnen hebben.”

Uitdaging

“Een 0-2-achterstand tegen Antwerpen hebben we kunnen ombuigen naar een 5-3 winst. Een heel mooie afsluiter van het seizoen. Twee weken geleden hadden we de beslissende wedstrijd tegen Eernegem Sportief gewonnen, en toen was het zeker dat we kampioen waren. De laatste match konden we dus op het gemakje afwerken.”

“Niemand springt er als sterkste speelster bovenuit. We halen allemaal een gelijkaardig niveau, de klassementen zijn ook allemaal dezelfde – er is eentje dat iets hoger staat. In badminton heb je klassementen voor enkel, dubbel en gemengd. Dat kan wel variëren, maar eigenlijk zitten we allemaal op hetzelfde niveau. We promoveren nu naar tweede liga op Vlaams niveau. Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat we een damesploeg hebben die van derde promoveert naar tweede liga. Dat wordt een hele uitdaging. We zien het wel zitten en we zien wel wat er op ons af komt. Ik denk dat we als ploeg sterk genoeg zijn om ons ‘mannetje’ te staan in tweede liga.” (WD)