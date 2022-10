Daan Baute is in Cagliari voor het WK Formula Kite Men

Daan Baute uit Beernem die deel uitmaakt van het Talentteam van Wind en Watersport Vlaanderen neemt vanaf dinsdag 11 oktober deel aan het Wereldkampioenschap Formula Kite Men in het Italiaanse Cagliari. Voor de 17-jarige West-Vlaming wordt het een heuse uitdaging, aangezien hij als jonge deelnemer tussen volwassen kiters zal starten.

“Het is inderdaad de eerste keer op een EK of een WK tussen de ‘grote jongens’ maar er waren tot op heden bij de volwassenen reeds andere internationale wedstrijden waar ik soms aan deelnam”, vertelt Baute die de voorbije zomer tijdens het Allianz Youth Sailing World Championships in het Nederlandse Scheveningen voor de beste Belgische prestatie zorgde door in zijn discipline Formula Kite als negende te eindigen. Een jaar daarvoor werd hij vierde op het WK U17.

Wereldwijd behoort Kitesurfen tot één van de meest populaire en laagdrempelig watersporten. Vooral sinds de introductie van de foil bereikt een kitefoiler extreme snelheden van wel 70 kilometer per uur. Een moderne sport waar leg, techniek en kunde bij elkaar komen. Voor de Olympische Spelen in Parijs 2024 is gekozen voor de ‘course racing’ variant van het Kitefoilen of de winnaar is diegene die het snelst rondom een vast parcours kan surfen.

Diverse deelnemers aan het WK op de Golfo degli Angeli namen tot 2 oktober ook deel aan het European Formula Kite Circuit in Lepando, Griekenland. “Voor mij vielen beiden wat te kort op elkaar. Ik heb mij daar op het EK dan ook niet ingeschreven”, klinkt Daan als lid van de Icarus Surfclub in Zeebrugge.

Het WK in Sardinië begint op dinsdag 11 oktober en eindigt op zondag 16 oktober met een medalrace series met de beste tien van het klassement. Aan het evenement nemen zo’n 150 dames en heren uit 45 landen en vijf continenten deel. Zij kunnen belangrijke punten verdienen op de wereldranglijst en in de strijd om een plek op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. “Ik hoop bij de eerste vijftig te eindigen”, klinkt Daan die zich de voorbije weken onder andere in het Nederlandse Scheveningen op het WK voorbereidde. Ondertussen is hij reeds in Cagliari in een laatste rechte lijn richting het WK. “De omstandigheden hier zijn super”, vindt hij. “Er steekt bij het oefenen redelijk wat wind en dat vind ik het leukste. Echt ideaal. Ik ben eigenlijk een week op voorhand naar hier gekomen om mij in gepaste omstandigheden voor te bereiden en om de spot al wat gewend te worden.” (ACR)