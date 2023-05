Daan Baute begint met vertrouwen aan internationaal seizoen: “Ik ben elke dag met sport bezig”

Daan Baute liet zich vorig jaar in het kitesurfen opmerken en kreeg de trofee Sailor of the Year Talent 2022. De Beernemnaar wil deze zomer verder doorbreken binnen zijn sport en begint aan drie grote kampioenschappen.

Het EK U21 (23-28 mei in het Italiaanse Torregrande), het WK U19 (18-23 juli in het Italiaanse Gizzeria) en het WK senioren (14-19 augustus in Den Haag) zijn drie kampioenschappen waar Daan Baute de komende maanden aan deelneemt. Het WK is een selectiewedstrijd voor Parijs 2024. “Voor mij komt dat te vroeg”, beseft hij. “Ik zal tevreden zijn met eens stek bij de eerste 45. Voor mij zijn de jeugdevenementen belangrijk. Bij de U19 hoop ik bij de eerste tien te zijn.”

Olympische sport

Daan Baute (18) loopt school aan het VTI in Brugge en maakt deel uit van het Talent Team binnen de federatie Wind en Watersport Vlaanderen. Kitesurfen in de Formula Kite discipline staat vanaf 2024 als nieuwe sport op het olympische programma. “Binnen dat Talent Team is het de bedoeling jezelf op te bouwen naar het olympische team. Dit zorgt voor de nodige subsidiëring. Ivan Doronin is de coach die door de federatie wordt aangesteld.” Daans’ ouders waren parapanten, aan de kust. Samen met Tuur, zijn oudere broer, speelde hij op het strand met kleine vliegertjes. “Je moest in het verleden minimum twaalf jaar en meer dan 45 kilo wegen om te kunnen kitesurfen. Nico Paelinck, de uitbater van de Icarus Surfclub in Zeebrugge, vertelde dat hij al vanaf acht jaar les gaf. Zo ben ik daar op die leeftijd ingerold. Op mijn twaalfde stond ik een eerste keer op een foil en kon ik mij constant verbeteren.” Een kite is voorzien van een groot zeil en een board, met onderin een vin die in het water blijft. “Doordat je met de wind snelheid maakt, komt het board uit het water. Hoe meer wind en druk ik op mijn foil zet, hoe sneller ik ga.”

Gewicht

Daan werd onder andere Belgisch kampioen, 4de op het WK U17, 6de op het EK U17 en 9de bij de U19. Elke dag is hij met zijn sport bezig, uiteraard afhankelijk van het weer. Drie keer per week naar de fitness, voor zijn core en kracht. Tussendoor evenwichtsprogramma zonder gewichten. “En vooral mijn voeding om zwaarder te worden. Mijn streefgewicht is 85 tot 95 kg om meer druk te zetten op de foil en sneller te kunnen gaan. Ik weeg nu 73, dat is acht kg meer dan in september. Er moeten er dus nog veel bij. 3.000 tot 3.500 calorieën per dag is daar nu goed voor.” (ACR)