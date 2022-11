Daan Baeke in -90 kg op het BK judo in Tielt: “Een eerste seniorentitel zou zeker mooi zijn”

Daan Baeke uit Sint-Andries neemt zaterdag 5 november in Tielt deel aan het Belgisch kampioenschap judo bij de senioren. “Een finale op zo’n niveau tegen mijn clubgenoot Karel Foubert zou mooi en leuk zijn.”

Daan Baeke heeft al vaak met Karel Foubert getraind, maar in competitie stonden hij en de Oost-Vlaming nog niet tegenover elkaar. “Doordat we tot dezelfde club behoren, worden we op de tornooitabellen uit elkaar gehouden”, vertelt Baeke die zich onlangs tot Vlaams kampioen in de -90 kg kroonde. Zaterdag gaat hij voor de Belgische titel. De kans bestaat dus dat hij tegen Foubert uitkomt, die tijdens het VK in Abu Dhabi aan de slag was. “Ik trok naar de Vlaamse kampioenschappen zonder al te hoge verwachtingen en hoopte twee kampen mee te draaien, ook al omdat er sterke judoka’s meededen. Toen ik zover geraakte, kreeg ik het gevoel dat er meer inzat. Het was zo’n dag dat alles meezat”, vindt de Brugse judoka die punten aan het verzamelen is voor zijn 4de dan. “Ik zit nu aan 21 punten van de 30. Er is nu het BK, daarna interclub waarin we in Vlaanderen met onze ploeg toch in eerste klasse actief zijn. Ik hoop om er voldoende punten te sprokkelen, zodat ik ten vroegste in juni 2024 mijn examen kan doen.”

Hobby

Daan Baeke (23) werkt als financial consultant in Waregem en doet al sinds zijn zesde aan judo bij JC Olympia Brugge. Judo blijft voor hem een hobby. “In het verleden was ik actief binnen de -100 kg. Sinds mijn Belgische jeugdtitel in die gewichtsklasse in 2019 ben ik naar de -90 kg gegaan, omdat ik merkte dat de -100 kg bij de senioren bijzonder zwaar zou zijn en ikzelf toen maar 93 kg woog.”

Concurrentie

Die titel in 2019 was de enige Belgische voor Baeke. Op Vlaams niveau zit hij nu aan drie, waarvan twee bij de jeugd. “Goud bij de senioren is er nog niet. Het zou mooi zijn mocht dat zaterdag lukken. Maar de concurrentie is sterk, met ook nog eens vier Waalse tegenstanders die erbij komen”, besluit Baeke. (ACR)