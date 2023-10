Crosstalent Marvin Vanluchene voor tweede keer wereldkampioen zijspannen: “Alleen maar mogelijk door steun van heel veel sponsors”

Het kan haast niet anders, op de Ginste groeit crosstalent. Dat heeft de 27-jarige zijspancrosser Marvin Vanluchene nog maar eens bewezen door zijn tweede wereldtitel binnen te halen bij de zijspannen.

Marvin is een toptalent in de internationale zijspancompetitie. Vergeet niet dat deze topsporter zijn sport combineert met een fulltime job. Alleen al voor het behalen van zijn tweede wereldtitel heeft hij 45.000 km op de teller en tegenover deze enorme prestatie staat nul prijzengeld. Van een heel dure sport gesproken. Donderdagavond barst er voor Marvin en zijn ploeg een geweldig feestje los in een feesttent op het Ginsteplein voor de kerk. We gingen hem nog even kort opzoeken na zijn terugkeer uit Italië.

Genen

Het crossen zit bij de familie Vanluchene in de genen. Marvin is na opa Leon en vader Ben de derde generatie in de motorsportcompetitie. “Ik was amper acht jaar toen ik al beschikte over een minizijspan en deelnam aan de competitie. Van 2003 tot 2009 heb ik een pauze ingelast maar in 2009 ben ik herbegonnen tot op vandaag. Ik had in de motorsport al verschillende disciplines uitgeprobeerd maar de zijspancrossen lagen me het best. Zijspancross is in België niet zo populair en haalt zelden of nooit het scherm maar in Frankrijk is deze sport heel populair en trekt massa’s volk. Alleen jammer dat het als topsport niet leefbaar is ook al haal je het hoogste niveau. Voor mij is het een uit de hand gelopen hobby die ik alleen kan beoefenen dankzij de steun van heel veel sponsors want het prijzengeld is heel miniem.”

Wereldkampioen

“Het wereldkampioenschap zijspan is uitgesmeerd over 14 WK-wedstrijden en daarvan heb ik er 6 gewonnen, vier tweede plaatsen behaald en was ik ook nog eens twee keer derde. Mijn grootste tegenstander was de Nederlander Bax. Al van bij de eerste wedstrijd stond ik aan de leiding en die leiding heb ik niet meer afgegeven tot de laatste rit. Het bleef evenwel spannend tot de laatste rit in Frankrijk.”

Of deze sport geen roofbouw pleegt op het lichaam? “Ik weet dat het fysiek en mentaal heel zwaar is. Het is één van de lastigste sporten vooral omdat ik het nog combineer met een fulltime job als magazijnier. Ik doe het voor de fun en voor de glorie. Ik ga ermee door zolang ik voldoende sponsoring kan binnenrijven en mijn lichaam het aankan. Ik zit nu al met een slechte knie. Winnen werkt verslavend. Vijf jaar gelden won ik al eens het wereldkampioenschap. Mijn tweede titel gaan we straks op donderdag 11 oktober vieren in een feesttent op de het Ginsteplein. Ambiance verzekerd.” (CLY)