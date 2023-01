Crossduatlon Staden dit jaar weer op vertrouwde datum: “Nu ook voor recreanten”

Na twee edities die door corona in juli plaatsvonden, vindt de zevende editie van de Dejonghe Techniek Crossduatlon opnieuw op het vaste moment in januari plaats. Tijdens de Crossduatlon op 28 januari wordt ook het Belgisch kampioenschap voor brandweerlui betwist. Voor het eerst wordt er ook een aparte korte wedstrijd voor jeugd en recreanten georganiseerd.

De Crossduatlon Westrozebeke wordt georganiseerd door Mountainbikeclub ‘De Strukedukers’ in samenwerking met Triatlon en Duatlon Team Ieper. “Onze wedstrijd wordt al voor de zevende maal in Westrozebeke georganiseerd, maar heeft een langere geschiedenis”, weet woordvoerder Béné Pype.

“Het Triatlon en Duatlon Team Ieper organiseerde de wedstrijd 10 keer in Geluwe. Ik was samen met Stijn Verstraeten verantwoordelijk voor de wedstrijd. Om praktische redenen – de accommodatie was door de afbraak van een zaal niet meer voorhanden – verhuisden we de wedstrijd naar Westrozebeke.”

“Ondertussen zijn we hier straks aan de zevende editie toe. We beschikken hier immers wel over voldoende infrastructuur. Zo bevindt het wedstrijdsecretariaat zich in de brandweerkazerne. Verder beschikken we op het voetbalveld van SK Westrozebeke over douches en kleedkamers en is er ruim voldoende parking op de terreinen van de firma Westvlees. Ook de fietswisselzone bevindt zich op hun terreinen. Start en aankomst bevinden zich in de Dorpsstraat.”

Korte wedstrijd

“Wegens corona dienden we in 2021 en 2022 onze wedstrijd telkens in juli te organiseren”, gaat Béné verder. “De zevende editie vindt nu terug in januari plaats, de maand waarin we traditioneel onze crossduatlon organiseren. De wedstrijd bestaat uit een loopparcours van 4 km in het dorp. Daarna volgt een 20 km lange mountainbiketocht naar en in de Keuneleute en het Polderbos, waarna nog eens een loopparcours van 3 km volgt. Onze wedstrijd is de vierde van de Cross Duatlon Series, een regelmatigheidscriterium van zeven wedstrijden.”

“Omdat we daar nogal wat vraag naar hadden organiseren we voor het eerst ook een ‘korte’ wedstrijd voor jeugd, recreanten en beginners vanaf 12 jaar. Zij dienen 1,5 km te lopen, 10 km af te haspelen op de mountainbike en nog eens 1,5 km te lopen. De korte wedstrijd is ook bedoeld voor wie nog niet klaar is om aan de grote wedstrijd deel te nemen. Er wordt voor de korte wedstrijd ook geen klassement opgemaakt.”

“We hopen een 20-tal deelnemers te mogen verwelkomen. Voor de grote wedstrijd is er momenteel een 70-tal inschrijvingen. Ietwat teleurstellend want we hebben ooit nog 200 deelnemers mogen verwelkomen. We hopen alvast dat er nog een pak inschrijvingen bijkomt. Vorig jaar was het alvast zo dat de deelnemers tot de laatste weken wachtten om in te schrijven.”

De Crossduatlon Westrozebeke geldt ook als nationaal kampioenschap voor brandweerlui. De Dejonghe Techniek Crossduatlon Westrozebeke vindt plaats op zaterdag 28 januari om 14.30 uur. De korte cross start om 12.30 uur. De toegang is gratis voor het publiek.

Info en inschrijvingen : www.triatlon.vlaanderen/wedstrijden/circuits/cross-duatlon-series.